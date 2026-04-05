タレントの熊田曜子（４３）が５日、大阪市の京セラドーム大阪で行われた「ＫＡＮＳＡＩ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２６ Ｓ／Ｓ」に村雨芙美（２５）、柚乃りか（２７）と登場。驚異の肉体美を披露した。

３人がガウンを脱ぐと、会場は「オォ〜」とどよめいた。熊田はピンクの水着で頭のティアラをキラキラさせ、水色の村雨、黄色の柚乃との３色カラーで節目となる関西コレクション開催３０回を祝った。「いつでも水着になれる、いつでも水着で歩けるような生活をしている。体脂肪率を落としすぎて９％。なんとか２桁に戻そうとは思います」と、ポールダンスの空中逆上がりで鍛えた“６パック”の腹筋をのぞかせた。

１５回目の出演となる熊田は、以前「関コレの女王」と紹介されていた。今回の囲み会見では、関係者から「関コレのレジェンド」と称された。「最初はコートを脱いで、水着になったらみんな『えっ』ってなっていた。回を重ねるといくごとに『熊田のアレか』という顔をしてくれる。恒例というか、関コレと言えば熊田がいる…なんてイメージがつくといいなと思っている。女王とかレジェンドとか言い方をしてくれるのがうれしい。次は神？神なんてうれしすぎる」と“女神”になるまでの生涯現役を目指す。