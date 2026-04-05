永瀬廉お気に入りの『鬼の花嫁』“胸キュン”本編シーン解禁 吉川愛の誕生日サプライズ映像＆新たな鑑賞特典も
King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がダブル主演する映画『鬼の花嫁』より、玲夜（永瀬）が柚子（吉川）へ年齢分の誕生日プレゼントを贈る、本編屈指の胸キュンシーンと、吉川の誕生日を祝う仲良しメイキング映像が解禁。さらに、3週目の鑑賞特典も決定した。
【動画】永瀬廉もお気に入り！ 至極のサプライズシーン解禁＆吉川愛の誕生日サプライズの様子も
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。
優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度見初めたら、生涯その花嫁だけに愛を捧げる。家族から愛されず虐げられてきた柚子が出会ったのは、あやかしの頂点に立つ“鬼”だった―。鬼の一族の次期当主・玲夜に突然花嫁として見出された柚子。この出会いをきっかけに2人の運命は大きく動き出していく。
今回解禁されたのは、これまで家族から誕生日を祝ってもらえなかった柚子に、玲夜が出会う前の年月分をさかのぼり、あふれんばかりの愛を贈る至極のサプライズシーン。
このシーンは、これまでの取材で永瀬がお気に入りとして挙げているシーンの一つ。“絶望的な夜”に玲夜と出会い、鬼龍院家に迎え入れられた柚子。玲夜との新しい生活で徐々に笑顔を取り戻していく柚子に、さらに大きな愛情が示される場面である。
これまで家族から祝われなかった分の寂しさを埋めるように部屋いっぱいに置かれた玲夜からのプレゼント。無邪気に喜びプレゼントを開ける柚子を優しく見つめながら、時折照れくさそうに笑みをこぼす玲夜。運命に導かれた二人が、真実の愛を育み始める、ときめきと幸せに満ちた名シーンとなっている。
実際の撮影も、和やかな雰囲気で進んだという。柚子がテントで遊ぶ場面では、吉川の自然な笑顔を引き出すために、監督から永瀬に「何か面白いこと言って柚子を笑わせて！」と急遽無茶ぶりが入った一幕も。戸惑いながらも監督のオーダーに応える永瀬の姿が、吉川の笑いを誘い、見事一発OKとなったそう。
また、吉川本人も撮影中に誕生日を迎えており、キャスト・スタッフが総出でサプライズを仕掛けた様子を収めたメイキング映像もこのたび解禁された。
この日は、玲夜と、2人の運命を阻む妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）がお互いの花嫁である柚子と花梨（片岡凜）を懸けて死闘を繰り広げる撮影日。撮影の合間に、密かにサプライズの準備を進めていたという永瀬と伊藤、そして片岡。何も知らない吉川に、監督から花束が、永瀬、伊藤、片岡から特製ケーキにバルーン、プレゼントが贈られた。
劇中の「年齢分の誕生日」シーンさながらに、現実でもキャスト・スタッフらからの“最高の愛”に包まれた吉川。キャスト陣の確かな信頼関係が、作品の純度をさらに高めていることを確信させる、珠玉のメイキング映像となっている。
そして、3週目の鑑賞特典として、イベントビハインドムービーが先行視聴できる二次元コードの上映が決定した。
4月10日より全国の上映劇場にて、本編の上映終了後にスクリーンに映し出される二次元コードを読み込むと、本作のイベントの裏側に密着したスペシャルメイキング映像を先行して観ることができる。永瀬、吉川を筆頭に、劇中衣装で映画さながらの結婚式場で行った製作報告会や、貴重な和装姿で大ヒットを祈願したイベント、豪華キャスト勢ぞろいで行った公開前夜祭など、数々の話題を呼んだイベントの裏側が収められている。
映画『鬼の花嫁』は、公開中。
【動画】永瀬廉もお気に入り！ 至極のサプライズシーン解禁＆吉川愛の誕生日サプライズの様子も
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。
今回解禁されたのは、これまで家族から誕生日を祝ってもらえなかった柚子に、玲夜が出会う前の年月分をさかのぼり、あふれんばかりの愛を贈る至極のサプライズシーン。
このシーンは、これまでの取材で永瀬がお気に入りとして挙げているシーンの一つ。“絶望的な夜”に玲夜と出会い、鬼龍院家に迎え入れられた柚子。玲夜との新しい生活で徐々に笑顔を取り戻していく柚子に、さらに大きな愛情が示される場面である。
これまで家族から祝われなかった分の寂しさを埋めるように部屋いっぱいに置かれた玲夜からのプレゼント。無邪気に喜びプレゼントを開ける柚子を優しく見つめながら、時折照れくさそうに笑みをこぼす玲夜。運命に導かれた二人が、真実の愛を育み始める、ときめきと幸せに満ちた名シーンとなっている。
実際の撮影も、和やかな雰囲気で進んだという。柚子がテントで遊ぶ場面では、吉川の自然な笑顔を引き出すために、監督から永瀬に「何か面白いこと言って柚子を笑わせて！」と急遽無茶ぶりが入った一幕も。戸惑いながらも監督のオーダーに応える永瀬の姿が、吉川の笑いを誘い、見事一発OKとなったそう。
また、吉川本人も撮影中に誕生日を迎えており、キャスト・スタッフが総出でサプライズを仕掛けた様子を収めたメイキング映像もこのたび解禁された。
この日は、玲夜と、2人の運命を阻む妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）がお互いの花嫁である柚子と花梨（片岡凜）を懸けて死闘を繰り広げる撮影日。撮影の合間に、密かにサプライズの準備を進めていたという永瀬と伊藤、そして片岡。何も知らない吉川に、監督から花束が、永瀬、伊藤、片岡から特製ケーキにバルーン、プレゼントが贈られた。
劇中の「年齢分の誕生日」シーンさながらに、現実でもキャスト・スタッフらからの“最高の愛”に包まれた吉川。キャスト陣の確かな信頼関係が、作品の純度をさらに高めていることを確信させる、珠玉のメイキング映像となっている。
そして、3週目の鑑賞特典として、イベントビハインドムービーが先行視聴できる二次元コードの上映が決定した。
4月10日より全国の上映劇場にて、本編の上映終了後にスクリーンに映し出される二次元コードを読み込むと、本作のイベントの裏側に密着したスペシャルメイキング映像を先行して観ることができる。永瀬、吉川を筆頭に、劇中衣装で映画さながらの結婚式場で行った製作報告会や、貴重な和装姿で大ヒットを祈願したイベント、豪華キャスト勢ぞろいで行った公開前夜祭など、数々の話題を呼んだイベントの裏側が収められている。
映画『鬼の花嫁』は、公開中。