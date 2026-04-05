カラノアが本日5日に下北沢で開催されたサーキットイベント＜シン・ロック列島 CIRCUIT 2026＞に出演し、ライブMCにて新作EP『ツギハギ』を5月13日（水）に配信リリースすることを発表した。

本作『ツギハギ』には、A.S.A.Bよりメジャーデビューを経て、次なるステージへと歩みを進める彼ら生み出した全6曲を収録。バンド史上最もアップテンポな楽曲「レイ」をはじめ、TVアニメ『ガチアクタ』第2クールエンディング主題歌「番」、タイトなビートでリスナーの高揚感を煽るドラムンベースナンバー「Sugoroku」、HIP HOPビートを織り交ぜた実験的なアプローチが光る「プラナリア」といった既発曲に加え、リードトラック「まわる」、そして4月15日（水）に先行配信される新曲「April」を収録する。

「April」はカラノア最新のラブソングであり、歌詞で描かれる情景の移ろいを、音像のグラデーションによって繊細に表現した楽曲だ。雄大の描くストレートな言葉が胸に響く、文学性と音楽性が見事に融合した1曲となっている。

印象的なフレーズ《エイプル僕は》と自問を繰り返すリリックが、打ち込みによるミニマルなビートと呼応しながら、内省的な世界観を構築。春の空気感に寄り添う楽曲となった。

■New Digital EP『ツギハギ』

2026年5月13日 配信スタート 〈収録曲〉

M1.まわる

M2.番

M3.April

M4.Sugoroku

M5.プラナリア

M6.レイ

■New Digital Single「April」

2026年4月15日 配信スタート

Pre-Add / Pre-Save https://ffm.to/karanoa_tsugihagi