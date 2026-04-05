「全色買おうと思ってる！」【GU】40・50代の体型カバーに♡「切り替えTシャツ」

暖かい日差しを感じるようになり、いよいよ春服の出番。とはいえ、薄着の季節に気になるのが体のライン。そこでおすすめしたいのが【GU（ジーユー）】の「切り替えTシャツ」です。ふわっと広がるペプラムシルエットで、体型カバーが期待できます。ミドル世代が取り入れやすい上品なデザインとカラーなので、イロチ買いするのもありかも。

気になる部分をふわっとカバー！ ペプラムTシャツ

【GU】「布帛コンビネーションT」\1,490（税込）

切り替えからふわっと広がるペプラムデザインが、上品に華やぐTシャツ。おなかまわりが目立ちにくいのが嬉しいポイントです。スタッフのManamiさんは「驚きのプチプライスなので、全色買おうと思っています」とのこと。1枚で決まるうえに、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいので、1軍として活躍してくれるはず。

ブルゾンと合わせた甘辛ミックスコーデ

こちらは色違いのオフホワイトを着用。華やかなペプラムデザインのTシャツは、カジュアルコーデに甘さをちょい足ししたいときにもぴったり。アウターを重ねて裾からフリルをのぞかせる着こなしも可愛いです。爽やかなオフホワイトも程よい抜け感をプラス。さらにトレンドのバレルパンツを合わせることで、美脚見えも狙える最旬ルックが完成します。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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writer：Emika.M