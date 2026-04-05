◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト７―５中日（５日・神宮）

中日の花田旭外野手が２試合連続でスタメン出場。１点リードの６回１死一、三塁で打席に立つと、パスボールで２点目が入った後の１死二塁で左前タイムリーを放った。「一、三塁の場面で力みそうになりましたが、パスボールで１点入ってくれて、気楽になれたというか。（二塁）ランナーがサノーだったので、そんなに打点というのは考えていなかったですが、いい形で、欲しいときに取れたので、そこはよかったです」と、プロ初打点の打撃を振り返った。

大阪桐蔭から東洋大に進み昨秋のドラフト６位で入団したロマン砲は２軍戦の１３試合で３本塁打。右太もも裏肉離れで抹消された岡林勇希に代わり、４日に出場選手登録された。「７番・中堅」のデビュー戦で４打数２安打と活躍し、６番に打順を上げた２戦目も４打数２安打１四球の１打点と結果を残した。「神宮というのが、やりやすかったなと。あとはやっぱり、真っ直ぐを狙いに行った中で変化球を打てているので、フォーム的にも間があったりとか、そういうところはあると思います」と、大学時代の主戦場を舞台にノビノビとプレーした。

勝てばヒーローとなるとろだったが、チームは７回に一挙７失点で５点リードから逆転負け。「球場全体の（ヤクルトの）応援がすごくて、雰囲気というか、流れって大事だなと思いました」と野球の怖さも実感した様子だった。