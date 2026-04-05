上谷沙弥

　昨年のプロレス大賞ＭＶＰに輝いた女子プロレス・スターダムの「令和の極悪女王」上谷沙弥が指の骨折のため、５日放送のフジテレビ系特番「千鳥の鬼レンチャン　女子３００メートルサバイバル」（午後７時）を欠場した。

　過去２回の大会で涙の激走を披露し、プロレス界を超えた人気者となった上谷だったが、２月のスターダム大阪大会で指を骨折。手術と治療のため、今回の出場を断念。急きょ団体の後輩の「マッチョゴリ」こと飯田沙耶が代役として出場。上谷を「お前のへたれ具合、本当に見てらんねえからよ。お前に代わって、あっしが鬼レンチャンで無双してやるよ」と挑発して気合を入れていた。

　「女子３００メートルサバイバルレンチャン」は女性タレントら１２人が３００メートルを一斉に走り、最下位の１人だけが脱落していく。脱落を免れれば１レンチャン。短い休憩をはさんで、レースを８回繰り返し、最後に残った４人で決勝レースを行い、１位になると鬼レンチャン達成となる。

　◆女子３００メートルサバイバルレンチャン出場者

　▽飯田沙耶

　▽ＳＫＥ４８・伊藤実希

　▽私立恵比寿中学・風見和香

　▽ギャビー

　▽くわがた心

　▽彩綺

　▽高橋成美

　▽中島智美ムセンビ

　▽ぱーてぃーちゃん・信子

　▽福島舞

　▽福島和可菜

　▽緑川静香