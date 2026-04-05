昨年のプロレス大賞ＭＶＰに輝いた女子プロレス・スターダムの「令和の極悪女王」上谷沙弥が指の骨折のため、５日放送のフジテレビ系特番「千鳥の鬼レンチャン 女子３００メートルサバイバル」（午後７時）を欠場した。

過去２回の大会で涙の激走を披露し、プロレス界を超えた人気者となった上谷だったが、２月のスターダム大阪大会で指を骨折。手術と治療のため、今回の出場を断念。急きょ団体の後輩の「マッチョゴリ」こと飯田沙耶が代役として出場。上谷を「お前のへたれ具合、本当に見てらんねえからよ。お前に代わって、あっしが鬼レンチャンで無双してやるよ」と挑発して気合を入れていた。

「女子３００メートルサバイバルレンチャン」は女性タレントら１２人が３００メートルを一斉に走り、最下位の１人だけが脱落していく。脱落を免れれば１レンチャン。短い休憩をはさんで、レースを８回繰り返し、最後に残った４人で決勝レースを行い、１位になると鬼レンチャン達成となる。

◆女子３００メートルサバイバルレンチャン出場者

▽飯田沙耶

▽ＳＫＥ４８・伊藤実希

▽私立恵比寿中学・風見和香

▽ギャビー

▽くわがた心

▽彩綺

▽高橋成美

▽中島智美ムセンビ

▽ぱーてぃーちゃん・信子

▽福島舞

▽福島和可菜

▽緑川静香