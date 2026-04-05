2028年創業60周年へ新出発！TDI株式会社「商号・コーポレートロゴ・ブランドメッセージ刷新」

記事ポイント TDI株式会社が2026年4月1日付で商号・コーポレートロゴ・ブランドメッセージを刷新新ロゴに「Together Drive Innovation（ともにイノベーションを推進する）」の意志を込めた新ブランドメッセージ「心でITを」で、人にやさしく社会に貢献する企業姿勢を表明 TDI株式会社が2026年4月1日付で商号・コーポレートロゴ・ブランドメッセージを刷新新ロゴに「Together Drive Innovation（ともにイノベーションを推進する）」の意志を込めた新ブランドメッセージ「心でITを」で、人にやさしく社会に貢献する企業姿勢を表明

1968年創業のITサービス企業・TDIが、2026年4月1日付で商号・コーポレートロゴ・ブランドメッセージを刷新しています。

新ブランドメッセージ「心でITを」のもと、AI・DX時代に向けて進化する姿勢を新たなブランドで体現しています。

TDI株式会社「商号・コーポレートロゴ・ブランドメッセージ刷新」

会社名：TDI株式会社所在地：東京都新宿区創業：1968年9月ブランドメッセージ刷新日：2026年4月1日

TDIは、1968年の創業以来、メインフレームの時代からクライアントサーバー、インターネット、モバイル、クラウド、そして現在のAI・DXに至るまで、絶えず変化するITトレンドに対応し続けてきた独立系システムインテグレーターです。

2028年に迎える創業60周年を前に、「変化への対応力」と「進化への意志」を形にするため、長年親しまれてきた「TDI」を正式な社名として統一し、グループとしての総合力をさらに強化しています。

新コーポレートロゴは、安定感と躍動感をあわせ持つフォルムで、社員一人ひとりが積極的に挑戦し、お客様とともに未来を切り拓いていく姿勢を表現しています。

「TDI」の頭文字には、お客様やパートナーとともに（Together）、イノベーションを推進する（Drive Innovation）という意志が込められています。

新ブランドメッセージ「心でITを」には、思いやりや誠実さ、志、情熱、粘り強さといった”心”を大切にし、人にやさしく、社会に親しまれ、貢献する企業でありたいという姿勢が表れています。

多彩なエキスパートの知見を結集し、豊かな人間力を備えた頼れるパートナーとして、次代のビジネスの成長に貢献します。

TDIは創業から半世紀以上にわたり、時代ごとのITトレンドに対応し続けてきた確かな実績を持ちます。

新ロゴと新ブランドメッセージ「心でITを」は、技術力に人間力を重ねた同社の新たな姿勢を鮮明に示しています。

AI・DX時代においても、お客様と社会とともに歩み、変革をリードする存在として進化し続けます。

TDIの商号・コーポレートロゴおよびブランドメッセージ刷新の紹介でした。

よくある質問

Q. TDIの新しいブランドメッセージは何ですか？

A. 新ブランドメッセージは「心でITを」です。思いやりや誠実さ、志、情熱、粘り強さといった”心”を大切にし、人にやさしく社会に貢献する企業であり続けるという意志と姿勢が込められています。

Q. TDIの新コーポレートロゴにはどんな意味がありますか？

A. 「TDI」の頭文字には、お客様やパートナーとともに（Together）、イノベーションを推進する（Drive Innovation）という意志が込められています。安定感と躍動感をあわせ持つフォルムで、挑戦と共創の姿勢を表現しています。

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