LINE登録で特製トッピング無料！「春の新生活応援キャンペーン」

記事ポイント LINE友だち追加で特製トッピング（チャーシュー2枚・のり4枚・味付玉子1個）が無料キャンペーン期間は2026年4月1日〜6月30日までもうすぐ1周年、コクのあるスープと看板「ネギチャーシュー麺」が人気の横浜・鶴見の地元ラーメン店 LINE友だち追加で特製トッピング（チャーシュー2枚・のり4枚・味付玉子1個）が無料キャンペーン期間は2026年4月1日〜6月30日までもうすぐ1周年、コクのあるスープと看板「ネギチャーシュー麺」が人気の横浜・鶴見の地元ラーメン店

横浜・鶴見の「ラーメンショップ マルQ 鶴見店」が、2026年4月1日より春の新生活応援キャンペーンを開始しています。

LINE公式アカウントを新規友だち追加するだけで、チャーシュー2枚・のり4枚・味付玉子1個の特製トッピングが無料になるクーポンを受け取れます。

6月30日まで利用できるため、新生活のスタートをボリューム満点の一杯で切り出せます。

「春の新生活応援キャンペーン」

クーポン配布期間：2026年4月1日（水）〜2026年6月30日（火）クーポン利用期限：2026年6月30日（火）まで特典内容：特製トッピング（チャーシュー2枚・のり4枚・味付玉子1個）無料利用方法：LINE公式アカウントよりクーポンを提示店名：ラーメンショップ マルQ 鶴見店所在地：神奈川県横浜市鶴見区営業時間：月〜木 11:00〜23:00／金・土 11:00〜24:00／日・祝 11:00〜22:00電話番号：045-717-5377

キャンペーンでは、LINE公式アカウントを新規友だち追加したユーザーに、チャーシュー2枚・のり4枚・味付玉子1個がセットになった特製トッピングの無料クーポンを配布しています。

クーポンは2026年6月30日まで利用でき、来店時にLINEのクーポン画面を提示するだけで受け取れます。

参加方法はシンプルで、LINE公式アカウントを友だち追加するだけです。

新学期・新社会人のスタートにあわせたキャンペーンとして、新生活を始める学生や新社会人を中心に注目を集めています。

マルQ 鶴見店はもうすぐオープン1周年を迎える地元密着のラーメン店で、独特のコクあるスープが特徴です。

看板メニューの「ネギチャーシュー麺」は、秘伝のタレで和えたネギとボリューム満点のチャーシューが絶妙なバランスを誇り、圧倒的な人気を集めています。

他店ではあまり見られない「味噌ラーメン」「辛味噌ラーメン」も提供しており、多様なニーズに応えるラインナップが多くのファンを惹きつけています。

特製トッピングが無料になるキャンペーンは、6月30日まで期間限定で実施されています。

LINE友だち追加だけで、チャーシュー・のり・味付玉子の豪華3点トッピングが一度に揃います。

看板の「ネギチャーシュー麺」をはじめ、味噌・辛味噌ラーメンなど個性豊かなメニューが横浜・鶴見で楽しめます。

ラーメンショップ マルQ 鶴見店の春の新生活応援キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. 特製トッピングの内容と利用期限を教えてください？

A. 特製トッピングはチャーシュー2枚・のり4枚・味付玉子1個のセットで、クーポンは2026年6月30日まで利用できます。

Q. キャンペーンはどのように利用できますか？

A. LINE登録後、記事内で案内されている条件に沿って特製トッピング無料特典を利用できます。詳細は店舗案内をご確認ください。

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