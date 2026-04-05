過去最大3,820ページに拡大！スガツネ工業「総合カタログ No.550」

記事ポイント スガツネ工業「総合カタログ No.550」が2026年4月1日に発刊、過去最大規模の3,820ページ・約12,000点を掲載300製品以上の新製品を追加、プッシュオープン式収納扉金物や90kg対応引戸クローザーなど革新的な金物が揃いますQRコードで最新WEB情報に即アクセスでき、3Dビュー・CADデータなどデジタル活用も充実 スガツネ工業「総合カタログ No.550」が2026年4月1日に発刊、過去最大規模の3,820ページ・約12,000点を掲載300製品以上の新製品を追加、プッシュオープン式収納扉金物や90kg対応引戸クローザーなど革新的な金物が揃いますQRコードで最新WEB情報に即アクセスでき、3Dビュー・CADデータなどデジタル活用も充実

スガツネ工業が「総合カタログ No.550」を2026年4月1日に発刊し、WEBサイトで公開します。

300製品以上の新製品を追加した過去最大規模のカタログは、設計・施工の現場で必要な金物情報を網羅しています。

スガツネ工業「総合カタログ No.550」

名称：総合カタログ（家具金物・建築金物）No.550発刊日：2026年4月1日部数：45,000部総ページ数：3,820ページ（全4巻）掲載品番数：約12,000点サイズ：A4カタログ発送開始：2026年5月11日より

今回のNo.550は、前版から300製品以上の新製品を追加し、掲載品番数が約12,000点に達しています。

全4巻合計で3,820ページという過去最大規模への改訂により、家具金物・建築金物のあらゆるニーズに対応したラインアップが揃っています。

紙面には多彩な製品が収録されており、設計者や施工者が求める情報を一冊で確認できます。

垂直収納扉金物 ALTシリーズ プッシュオープン仕様

垂直収納扉金物 ALTシリーズのプッシュオープン仕様は、開いた扉をキャビネット内に収納することで扉手前のスペースを有効活用できる金物です。

扉を押すだけで開閉できる機構を搭載し、ハンドルレスデザインを実現しています。

空間の意匠性と操作性を両立することで、設計の自由度を大きく広げます。

重量用上吊式引戸 FD90

上吊式引戸クローザーFDシリーズに新たに加わったFD90は、90kgの重い扉でも引き力1.8kgfという軽い操作で開けられます。

ソフトクローズする範囲が広く安全性が高いため、ホテル・商業施設・介護施設など幅広い用途に最適です。

過酷な試験をクリアした高い堅牢性と品質を誇ります。

ガラスフェンス用バラストレイド Strongタイプ

ガラスとガラスの継ぎ目に支柱を設けない支柱レスフェンスで、開放的な景観を損ないません。

革新的な固定方法「Q-DISCシステム」を採用し、シーリング材もくさびも不要でQ-DISCを回すだけで設置できる省施工設計です。

Strongタイプは高許容荷重タイプとなっており、公共大型施設にも対応しています。

QRコードとデジタル機能で情報活用が広がる

今回のNo.550では各製品ページにQRコードが搭載されており、紙面から直接WEBサイトの最新情報にアクセスできます。

WEBサイトでは製品を自由な角度から確認できる「3Dビュー機能」や「3D CADデータ」のダウンロードサービスも拡充されています。

製品動画や豊富な施工例紹介など、紙面だけでは伝えきれない情報をWEBで確認できます。

また、今回の改訂ではユニバーサルデザイン（UD）フォントを採用し、視認性と判読性に優れた読みやすいカタログを目指しています。

カタログ用紙にはFSC認証紙を使用しており、適切に管理された森林由来の木材を用いた環境配慮への取り組みも継続しています。

スガツネ工業「総合カタログ No.550」は、約12,000点という圧倒的なラインアップで設計・施工の現場をサポートします。

QRコードによるWEB連携で紙カタログの枠を超えたリアルタイムな情報収集が実現しています。

プッシュオープン扉金物やFD90など革新的な新製品が、理想の空間づくりと課題解決を力強く後押しします。

スガツネ工業「総合カタログ No.550」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「総合カタログ No.550」はいつから請求できますか？

A. WEBサイトでの公開は2026年4月1日からで、カタログの発送対応は2026年5月11日より開始します。

Q. 今回のカタログには何点の製品が掲載されていますか？

A. 約12,000点の品番が掲載されており、全4巻合計で3,820ページという過去最大規模の内容です。

Q. 紙のカタログとWEBサイトはどのように連携していますか？

A. 各製品ページにQRコードが掲載されており、スキャンするだけでWEBサイトの最新情報、3Dビュー機能、CADデータダウンロード、製品動画などにアクセスできます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 過去最大3,820ページに拡大！スガツネ工業「総合カタログ No.550」 appeared first on Dtimes.