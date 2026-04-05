記事ポイント 創業40周年の老舗・おおつかガーデンサービスがアビスパ福岡とサポートファミリー契約を締結特殊伐採技術を持つ「空師」の会社が、地域活性化への思いからJリーグを応援北部九州6県に対応エリアを広げる地元密着企業が福岡のスポーツ文化を支援 創業40周年の老舗・おおつかガーデンサービスがアビスパ福岡とサポートファミリー契約を締結特殊伐採技術を持つ「空師」の会社が、地域活性化への思いからJリーグを応援北部九州6県に対応エリアを広げる地元密着企業が福岡のスポーツ文化を支援

福岡県嘉麻市の樹木伐採・剪定専門会社、株式会社おおつかガーデンサービスが、Jリーグ「アビスパ福岡」とサポートファミリー契約を2026年4月より締結しています。

創業40周年を迎えた地元密着企業が、スポーツを通じた地域貢献活動に賛同し、福岡の地元クラブを支援する形で新たな一歩を踏み出しています。

アビスパ福岡「サポートファミリー契約締結」

契約開始: 2026年4月契約内容: サポートファミリー契約対象クラブ: アビスパ福岡（Jリーグ）会社所在地: 福岡県嘉麻市対応エリア: 福岡県を中心に北部九州地区（佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・山口県）

おおつかガーデンサービスは、1984年創業の樹木伐採・剪定専門会社です。

創業の地である福岡県嘉麻市を拠点に40年の歴史を重ね、現在は北部九州6県にまで対応エリアを広げています。

特殊伐採とはどんな技術か

同社が強みとするのが「特殊伐採」の技術です。

特殊伐採とは、重機や高所作業車が設置できない場所の樹木を、建物・道路・電線を傷つけることなく処理する専門技術で、通常の森林伐採とは一線を画します。

その担い手はかつて「空師（そらし）」と呼ばれており、木より高い建物がなかった時代には空に最も近い場所で仕事をする職人として知られています。

「大木切ります！」の赤い看板はテレビでも取材されており、多くの顧客に認知されています。

アビスパ福岡との契約背景

今回の契約締結の背景には、創業40周年を機に「ふるさと・福岡を盛り上げたい」という思いがあります。

アビスパ福岡はホームタウン推進活動として、子どもから高齢者までを対象にサッカー（スポーツ）を通じた地域貢献活動を積極的に行うクラブです。

その取り組みに賛同したおおつかガーデンサービスが、スポーツを通じた地域活性化の一助となるべくサポーターとして名乗りを上げています。

特殊伐採40年の技術と実績が地域スポーツを支える体制は、福岡の産業とスポーツ文化が連携する新たなモデルとなります。

北部九州6県にまたがる対応エリアを持つ企業がアビスパ福岡を後押しすることで、クラブの地域基盤もさらに広がることが期待できます。

おおつかガーデンサービスとアビスパ福岡の紹介でした。

よくある質問

Q. おおつかガーデンサービスはどのような会社ですか？

A. 福岡県嘉麻市を拠点とする樹木伐採・剪定専門会社です。特殊伐採技術に強みを持ち、1984年の創業から40年の歴史を持ちます。現在は福岡県を中心に佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・山口県の北部九州6県に対応しています。

Q. 特殊伐採とはどのような技術ですか？

A. 重機や高所作業車が設置できない場所で、建物・道路・電線を傷つけずに樹木を処理する専門技術です。特殊な技術を持つ職人でなければ行えない難易度の高い作業で、かつてその担い手は「空師（そらし）」と呼ばれています。

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