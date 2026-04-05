2026年4月6日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
こだわりが強過ぎると運気は低下……。気楽にやっていくことが大事。
無責任な言動が目立ちそう。周囲に批判される前に自重を心掛けて。
次々と難題が到来してうんざりする予感。でもめげずに頑張ること。
メンタルが不安定に。イライラしているときの運転には十分注意を！
人から何かを譲られるかも。お礼の手紙を忘れないで。
安泰日。いつものことをいつも通りにすると心穏やかに過ごせそう。
生活上の不満が溜まりそう。友達との会話で発散しよう。
相手のためなら、時には厳しい意見も必要。冷静な態度を心掛けよう。
深く考える必要はなし。適当に妥協しながらやるのが◎。
どんな場面に出会っても、自分らしさで乗り切れる幸運日に。
創作活動にリフレッシュ効果が。楽しみながらやってみよう。
散財に注意すれば快調な1日。セールに行くのは避けること。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
こだわりが強過ぎると運気は低下……。気楽にやっていくことが大事。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
無責任な言動が目立ちそう。周囲に批判される前に自重を心掛けて。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
次々と難題が到来してうんざりする予感。でもめげずに頑張ること。
9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
メンタルが不安定に。イライラしているときの運転には十分注意を！
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
人から何かを譲られるかも。お礼の手紙を忘れないで。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
安泰日。いつものことをいつも通りにすると心穏やかに過ごせそう。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
生活上の不満が溜まりそう。友達との会話で発散しよう。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
相手のためなら、時には厳しい意見も必要。冷静な態度を心掛けよう。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
深く考える必要はなし。適当に妥協しながらやるのが◎。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
どんな場面に出会っても、自分らしさで乗り切れる幸運日に。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
創作活動にリフレッシュ効果が。楽しみながらやってみよう。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
散財に注意すれば快調な1日。セールに行くのは避けること。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)