西野未姫、27歳の誕生日に夫・山本圭壱＆長女との家族ショット公開「パパと笑顔がそっくり」「山本ファミリー楽しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/05】元AKB48でタレントの西野未姫が4月4日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と長女・にこりちゃんとの家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元AKB「笑顔がそっくり」芸人夫＆娘と撮影の家族ショット
4月4日に誕生日を迎えた西野は「今日で27歳になりました〜」と報告。「お誕生日の1日は家族3人でお出かけしてご飯食べに行きました お祝いしてくれてありがとう」と感謝をつづり、山本と長女・にこりちゃんに囲まれた幸せあふれる写真を投稿した。山本が持つバースデーケーキには家族3人の写真がプリントされたプレートが飾られている。
現在第2子妊娠中の西野は「27歳は2児の母になる年なので子供達に自慢のママって言ってもらえるように頑張ります」と、決意を表明。「まずは来月無事に出産する事！無理せず今を楽しみたいと思います もちろんお仕事も頑張ります！！」と、力強く抱負をつづっている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「幸せいっぱいな家族ショットに癒される」「にこりちゃんもパパも嬉しそう」「お体に気をつけてくださいね」「にこりちゃん、パパと笑顔がそっくり」「山本ファミリー楽しそう」といった反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元AKB「笑顔がそっくり」芸人夫＆娘と撮影の家族ショット
◆西野未姫、27歳誕生日の家族ショット公開
4月4日に誕生日を迎えた西野は「今日で27歳になりました〜」と報告。「お誕生日の1日は家族3人でお出かけしてご飯食べに行きました お祝いしてくれてありがとう」と感謝をつづり、山本と長女・にこりちゃんに囲まれた幸せあふれる写真を投稿した。山本が持つバースデーケーキには家族3人の写真がプリントされたプレートが飾られている。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「幸せいっぱいな家族ショットに癒される」「にこりちゃんもパパも嬉しそう」「お体に気をつけてくださいね」「にこりちゃん、パパと笑顔がそっくり」「山本ファミリー楽しそう」といった反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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