◆パ・リーグ ロッテ３―４ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）

ソフトバンク・今宮が定位置で３安打２打点と躍動した。「６番・遊撃」で先発し、１点を追う４回１死二塁で左翼へ同点二塁打。３―２の５回２死二、三塁では左前適時打を放った。７回２死一塁では中前にはじき返し、「特にいいところで打ててよかった」と、今季初の猛打賞を振り返った。

３月２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）でプロ野球新記録の１４年連続開幕遊撃先発を達成したが、４日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）は、プロ通算１６６５試合目で初めて二塁でのスタメンだった。４度の守備機会は難なく処理し、「（二塁でも遊撃でも心境に）特に変わりはない。与えられたところで結果を残せるように」と、ゴールデン・グラブ賞５年連続獲得の堅守を光らせ続けている。

チームは２年ぶりの開幕３カード連続勝ち越し。７勝のうち６勝が逆転勝ちだ。小久保監督は「意識していないかな。たまたまそういう流れ」と、かぶとの緒を締めた。（森口 登生）