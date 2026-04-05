俳優・佐々木蔵之介と内藤剛志が５日、東京・新宿ピカデリーで映画「幕末ヒポクラテスたち」（緒方明監督、５月８日公開）の完成披露舞台あいさつを行った。

旧来の漢方医と西洋医学を学んだ蘭方医が混在した幕末を舞台に、村医者である蘭方医・大倉太吉（佐々木）の奮闘を描く。京都の医大生たちの青春群像劇「ヒポクラテスたち」（１９８０年）で知られる大森一樹監督（２０２２年死去、享年７０）の生前最後の企画作で、遺志が結実した格好だ。

関西出身で親しい２人は舞台あいさつ中、関西弁のやり取りでまるで漫才を見るよう。内藤が「僕は本籍を京都に移してますけど、こいつ（佐々木）は出身の京都を捨てた男なんですよ」といって佐々木をタジタジにした。

作品が、時代が変わる幕末を扱っていることから、それぞれの“世代ギャップ”について答えるコーナーも。佐々木はボードに「台本 紙かデータか」と記入。年代的にも紙派かと思いきや、「実はあるときからデータ派なんです」と告白。「何十回と大河ドラマとかあったら、何十冊も台本持ってられへん」と便利さにすっかり目覚めた様子。内藤が「データが飛んだらどうすんねん」と突っ込まれると「すぐバーッと戻せるから大丈夫」と涼しい顔。この話に付いていけなかった内藤は佐々木に「もう絶交じゃ！」と悔し紛れに吐き捨てていた。