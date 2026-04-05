高橋大輔率いる「滑走屋」試練を超えた団結力

3月16日に40歳の誕生日を迎えた高橋大輔さん。その直後の3月19日から22日まで福岡で9公演行われた氷上エンタテインメント「滑走屋〜第二巻〜」が、40代初のパフォーマンスとなった。2024年から3回目の公演となる「滑走屋」は高橋大輔さんフルプロデュース、振り付けは前回に続き、東京パノラマシアターを主宰するダンサーであり、振付師の鈴木ゆまさんが担当している。ライターの田中亜紀子さんがレポートする。

「滑走屋〜第二巻〜」は、高橋さんに加え、村元哉中さん、青木祐奈選手、村上佳菜子さん、友野一希選手、樋口新葉さんといった日本代表をつとめてきたプロスケーターとベテランスケーター、オーディションを勝ち上がってきた若手スケーターが競演し、一つの物語をスケートで魅せる。

前編では、スタッフ構成をふりかえりつつ、高橋さんが見せた圧巻の演技についてお伝えした。後編では、みなが固唾をのんで見守っていた場面からお伝えする。

代わりに出てきたのは…

急な降板の樋口新葉さんのソロ場面は、誰が務めるのか？ 皆が固唾をのんで見守る中、出てきたのは、なんと座長の高橋大輔さんではないか。そのパートの音楽に、高橋さんの名プログラム「マンボ」のステップをあわせ、麒麟を演じる高橋さんが氷の上を滑りぬけ、踊る踊る。思わぬ事態に、観衆は大興奮だ。

そのパートの途中で友野選手にタッチ交代。第1巻でも急な代打をつとめた友野選手。彼は滑走屋の直前に行われた、国際大会のクープドプランタンに出場後、帰国しての合流。動きのはげしい自分のパートを演じるだけでも大変だったであろうに、高橋さんと共に、「滑走屋は俺たちが守る！」という覚悟が感じられた場面だった。

引退から10年近い村上佳菜子さんの名演技

今回、個人的にとても印象深かったのが村上佳菜子さんである。引退から10年近く過ぎ、タレント活動と並行しているにも関わらず、きっちり絞って作り上げた身体で、背筋をピンと伸ばした凛とした滑りと所作が本当に美しかった。現役選手だった頃から健康的で明るいキャラクターで、これまでずっとはつらつとした滑りをみせていた村上さん。滑走屋第一巻の「狂気の椅子」プログラムでは、狂気や高笑いを見せるなどその萌芽はあったが、今回は従来のキャラから、がらりと印象が変わったといっていい。

自身が「族長」の役をつとめる一族について「朱雀は正義と規律を重んじる」と事前に動画で語っていたが、その族長として厳しく、美しく、時に狂気をはらんだ大人の女性の滑りを見せてくれた。表情までも常に隙がなく、氷の上でその役になりきっていたように感じる。ゲネプロ終了後の会見で「私たちは仕上がっています！」と力強く語っていたが、公演終了の数日後に、あがったインスタグラムでも「滑走屋-第二巻-完走」として、「私の中で今回も滑走屋は、人生においてもっとも特別な経験に刻まれました」と気持ちをつづり、公演本番だけでなく、その稽古からの期間がとても特別だったことを語っている。長いキャリアを持つ彼女にさえ、滑走屋は新たな自分の発見や様々なギフトを与えたようだ。

そして、その村上さんの部下は、カッコよくなければ許されないという厳しい戒律があるのかわからないが、みなスタイリッシュでカッコよかった。中でも朱雀の長のサブ的役割を果たしていた山本草太選手は、殻を破ったような、ふりきった演技が心に残る。初回の滑走屋に出演した時も、爆発的なものを発露した演技が印象的だった。今回は、朱雀の一員としてのグループナンバーが特に大胆で繊細でもあり、男性的で味があった。

競技では正統派プログラムを演じる山本選手が、滑走屋では様々なものをかなぐり捨てるような演技が、とても魅力的だ。

初演から大活躍、友野一希選手の「チーム力」

前述の友野一希選手は、白虎の族長として、「野郎ども」といいたくなるようなエネルギーあふれる若い衆を率い、動きの激しい演目を多く熱演。熱い血が流れる白虎のチームは、その特徴ではあるが、友野選手のもとよく団結し、チーム力が高いように見える。また三味線奏者の上妻宏光さんの曲にあわせたソロも新鮮だった。

村元哉中さんもからみつくような魔性の玄武族の長として、妖艶な女性チームを率いて女の「精」と「悪」などを熱演。氷の上の世界をいろんな毒でかき乱し、時に忌み嫌われるような場面さえ演じた。準備段階での氷の上への振り写しなど、高橋さんの補佐として、裏方の役も多くを果たしながら、自分の役割を踊りぬくことは、さぞ大変だっただろうと想像する。

セリフのないスケートでそれぞれが物語を表現

青龍の姫を演じた青木祐奈選手は、最初の滑走屋から出演している。今季は初の国際的なチャンピオンシップとして参戦した四大陸選手権でいきなり優勝。その後、世界一の芸術的なアイスショーといわれるスイスでの「アートオンアイス」に出演して帰還し、その勢いのままに、キラキラとした滑りを披露した。気高く清純だが、芯が強そうな青龍の姫を演じる。フィギュアスケートの魅力を体現するような、のびやかな滑りやスパイラルが素敵だった。島田高志郎選手演じる青龍の王子とのデュオも魅せ、青龍がメインのエンディングでは、その王子が玄武の女性を演じた櫛田育良さんと出奔し、置き去りにされ茫然とするシーンも熱演していた。

その悩める青龍の王子を熱演した島田高志郎選手と、妖艶な玄武の女性を演じた櫛田育良選手は、ソロとしても、アイスダンスの現役カップルとしての成長中の演技の両面を見せ、大役を務めていた。島田選手は、第一巻では「狂気の椅子」では恐ろしい想いをし、ほうほうのていで逃げる役だった。今回は、青龍一族の王子の役どころ。櫛田育良選手演じる玄武の女性に惹かれるも、さんざん邪魔されるシーンがあるなどキャラとして演出に愛されているのを感じる。櫛田育良選手も、華のある演技で様々な場面に出演し、大きなチャレンジをしていた。こういった経験が、今後の彼らのカップルとしての演技にもまた大きく影響していくに違いない。

そして滑走屋に最初から連続して出ている若手たちの成長には目をみはるものがあった。例えば奥野友莉菜選手は、村元さん率いる玄武の一族として、妖艶な踊りを軽やかに美しく舞い、ポージングも目をひいた。彼女の滑りの美しさが、「滑走屋」という舞台には、とてもあっているように思う。

大島光翔選手は、友野選手率いる白虎の一族として、いつにもまして元気で、暴れる野獣のようで、表情までも爆発し、見ていて楽しかった。滑走屋に出るたびに、何かをつかみ、様々なことを学んでいるのが伝わってきて、パフォーマーとして成長を見せていただいている気持ちになる。

そしてスケーターとして今回が最後の公演となる、木科雄登選手は、村上さんが長の厳しい朱雀チームで、がっちりとチームを支えている。多くの場面で熱演し、朱雀の若者としてスタイリッシュな演技と実力を魅せた。

楽公演の後、高橋大輔さんの提案で、その木科選手と、やはり今回でスケーターとして引退する大中惟吹選手が、みなが円陣を組んだ時に「俺たち滑走屋！」の掛け声をかけたシーンもチームの温かさを感じ、印象深い。すべてを書ききれないのが残念だが、ほかの滑走屋経験組も成長を感じたし、今回新たに参戦したメンバーたちも難しい内容の演技をがんばり、演じるたびに皆手応えを感じていったのではないか。

「覚えることが多くて大変だったと思う」と高橋さんがいっていたが、覚えるだけでなく、合宿などで高橋さんたちに厳しい指導を受け、陸のダンサー、鈴木ゆまさんにダンスや演技の稽古をつけてもらう。国際的なスケーターと同じ場で同じように滑り、本番9公演を走り抜けた。さらに試合とは違う、スケートで一つの物語の世界を演じていく体験はかけがえのない宝物になるに違いない。

観客にとっては、みなの滑りを堪能するとともに、あのスケーターは誰だろう？と、発見したり、友人と話したりするのも観覧の楽しみの一つだろう。

高橋大輔が「40代だからこそ」表現したもの

とはいっても、やはり滑走屋には、「この人なくば」と再確認したのが、高橋大輔さんの圧倒的な演技だ。前述した演技もそうだが、ラスト近くに演じたソロも圧巻だった。

何よりもスケーティングが素晴らしかった。今回は麒麟として、踊るオリジナルのナンバー。オリエンタルな曲にあわせ、帝王のような大きな存在感で踊るソロ。物語的には「麒麟」の立場を交代する前の最後の麒麟としての舞となり、帝王ならではの孤独や威厳、宿命など、様々なものを背負い、表現しているようだった。腕の一振り、一つのターンやステップ、静と動の動きで、見るものに説得感やイマジネーションを与えていく。派手なプログラムではないのに見るものをひきこみ、あっという間に終わってしまう、素晴らしい演技だった。

これは40代とは思えないというより、競技やパフォーマンス、異業種競演の「氷艶」などでの演技やダンスなど、様々な経験を積んだ、40代になったからこその演技だったと思う。セリフや歌ではなく、スケートという表現だからこそ、多くの感情が伝わるパフォーマンスは唯一無二。素晴らしかったからこそ、もう少し滑りを見たかったという声が出ていたのも、うなづける。今回は麒麟という役柄ゆえか、中盤以降滑る場面が絞られていたと思う。もちろん身体の調整とのバランス、演出や指導などの状況などいろいろなことがあるだろう。今後、プロデューサーとしての成長も進化もしていくにちがいない。しかしこれからもぜひ、若いスケーターたちと同じ土俵で滑り、体力的には大変であっても、圧倒的な演技とその背中を見せることでみなをひっぱっていく存在であってほしいと思う。

40才の誕生日の投稿で、本人から「新たな気持ちでとりあえず5年突っ走ります」とあるが、5年といわず、身体が動くうちは、今回の「麒麟」の設定のようにその座を交代することなく、何年でもその背中と唯一無二の滑りを、見せてほしいとさらに思った公演だった。

『メダリスト』春瀬なつみさんの思いのこもったアナウンス

最後になるが、アニメ『メダリスト』で主人公の結束いのりを演じている声優の春瀬なつみさんが今回も応援団長としてがんばっていた。さすが公演前のアナウンスはその場にとけこむプロの技。樋口新葉選手が降板した日には、樋口さんの前日までの滑りに触れた温かいアナウンスが会場に流れるなど、技術と人柄、両面に感服した。公演後のトークでは司会を担当し、氷上に出てきた姿や最後のリンク周回の姿が、昨年よりスケートが大幅に上達していたことに、春瀬さんのスケート愛、「滑走屋」への愛が見えた気がする。

今、現実の世界はどうなってしまうかわからない、あまりにも恐ろしく、混沌とした状況だ。今回の滑走屋のエンディングのように、「頭をとる」人物やグループにより、その後の世界の在り方は変わっていく。これからもエンタメを楽しめるような、世の中が続いていくよう切に願う。

【前編】高橋大輔、40代初のパフォーマンス「滑走屋」で魅せた「美しき舞と躍動する筋肉」