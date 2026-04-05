SHOW-WA＆MATSURI、『ぽかぽか』卒業→5日後に大阪で番組マスコットに再会【関コレ】
昭和歌謡グループのSHOW-WAとMATSURIが5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。
【写真】異例の事態！ランウェイトップで寝転ぶまんぷく昼太郎
2組はライブを行ったほか、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』のマスコット・まんぷく昼太郎のランウェイデビューとなるステージにも登場した。
まんぷく昼太郎はロンTシャツにズボン、おヘソが飛び出たいつもの姿で登場。ゆっくりとランウェイを歩くと、トップで寝転んだ。そこにSHOW-WA＆MATSURIのメンバーが飛び出し、ツッコミ。2組をマブダチだと言うまんぷく昼太郎に「会いたかった」と再会を喜んだ。
集まった観客と一緒に番組でのおなじみの「ぽかぽかボーズ」をしたいというまんぷく昼太郎の希望で、SHOW-WA＆MATSURIがまんぷく昼太郎とともにぽかぽかポーズを披露した。
2024年1月から同番組に出演していた2組は3月末をもって卒業。31日には卒業記念の生配信企画「ぽかぽか卒業24時間ライブ」を実施。全195曲を歌い切り、完走した。
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっており、今回で30回目を迎える。
【写真】異例の事態！ランウェイトップで寝転ぶまんぷく昼太郎
2組はライブを行ったほか、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』のマスコット・まんぷく昼太郎のランウェイデビューとなるステージにも登場した。
まんぷく昼太郎はロンTシャツにズボン、おヘソが飛び出たいつもの姿で登場。ゆっくりとランウェイを歩くと、トップで寝転んだ。そこにSHOW-WA＆MATSURIのメンバーが飛び出し、ツッコミ。2組をマブダチだと言うまんぷく昼太郎に「会いたかった」と再会を喜んだ。
2024年1月から同番組に出演していた2組は3月末をもって卒業。31日には卒業記念の生配信企画「ぽかぽか卒業24時間ライブ」を実施。全195曲を歌い切り、完走した。
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっており、今回で30回目を迎える。