任期満了に伴い5月31日に投開票が行われる新潟県知事選挙まで2か月を切りました。



4月1日までに出馬を表明しているのは3期目を目指す現職の花角英世知事と、県議会議員の土田竜吾氏、そして元五泉市議の安中聡氏の3人です。

■三選目指す 花角英世 知事

4月1日午前、県職員を前に新年度の訓示を述べた花角英世知事･･････



【花角英世 知事】

「魅力ある企業、魅力ある職場、魅力ある地域づくり、新潟県の発展にむけて一緒に取り組んでまいりましょう」

花角英世知事は、去る2月18日、県庁での記者会見で3期目への出馬を表明しました。



【花角英世 知事】

「3期目を目指すと、挑戦をすることにしたい。持続可能な暮らしやすい新潟であり、活力ある新潟を実現していきたい」

■立憲から急きょ出馬表明 土田竜吾 県議

一方、3月27日に緊急で開かれた立憲民主党の常任幹事会で･･････



現職・花角知事の対抗馬として上越市選挙区選出の県議会議員・土田竜吾氏が出馬を表明しました。



【土田竜吾 県議】

「県民の皆様に新しいリーダーの像を示せるのは私しかいない。私まだ37歳、若輩者ではございますけども、ふるさと新潟を思う気持ちは誰にも負けないと思っています」



立憲民主党は、花角知事が柏崎刈羽原発の再稼働を容認。初当選以来、県民に「信を問う」と語っていたにも関わらず、県議会に諮る形で決着したことを問題視して、対抗馬の擁立を模索していました。しかし、突然の衆議院議員選挙で、中道改革連合の結成のため所属の衆議院議員が立憲民主党を離党。さらに新潟県内の小選挙区で全敗したことから、知事選の擁立作業は難航していました。土田県議は過去に森裕子参議院議員の秘書を務めた経歴があります。



関係者によると、知事選への候補擁立に力を入れていた森議員が土田県議を説得したということです。

急きょの出馬表明で、支援体制も具体的な政策も、これから･･････37歳の若さをアピールします。



【土田竜吾 県議】

「若い感性 新しい力でこの新潟県を輝く素晴らしい新潟県に導けるよう全力を尽くして頑張ってまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします」

■知名度アップを急ぐ 土田県議

出馬表明から3日、月曜日の朝JR新潟駅前で演説を行った土田県議。上越市選挙区選出の県議1期目の途中･･････課題は知名度です。



【土田竜吾 県議】

「新潟県知事選挙に立候補を表明させていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。土田竜吾と申します」



演説の冒頭、話題に挙げたのは原発再稼働についてです。



【土田竜吾 県議】

「(花角知事は)県民に信を問うということを終始おっしゃってた訳でございますが、やはり私はそのプロセス自体に問題があったのではないかと‥‥‥」



■連合新潟 土田県議を推薦

土田県議が出馬を表明したその日、労働組合の連合新潟は土田県議の推薦を決めました。



4年前は花角知事を支持していた連合新潟。



花角県政について「大きなプラスも大きなマイナスもない堅実な運営」と評価しながらも土田さんの支持に回りました。



【小林俊夫 連合新潟会長】

「土田県議がそもそも連合新潟の推薦県議であるというのが大きなファクターかなと思います」

■国民民主、公明は、花角知事を支持

国民民主党は、県議会では、立憲民主党と同じ会派で活動していますが、すでに花角知事の支持を決めています。



【上杉知之 国民県連代表】

「選挙は選挙でそれぞれの思いの中でする話ですので」

また、公明党は、国政では立憲民主党と、中道改革連合を作った間柄ですが、すでに、花角知事支持を機関決定。変わることはないと言います。



【市村浩二 公明党県本部代表】

「県本部支持というのを機関決定していますので、変わることはございません」

■立憲は体制づくりを急ぐ

土田県議は、無所属で出馬すると見られますが、立憲民主党がどのような形でかかわり、残る政党や団体にどのような支援を求めるのか体制づくりを急いでいます。



大渕健 立憲代表代行

「政治家が信を問うというその言葉を軽んじてはいけないそこが問われる大事な選挙だと思っています。」

■花角知事は着々と支持固め

現職の花角知事は、着々と支持を固めています。



3月29日、燕市で堀勝重県議の県政報告会に来賓として出席‥‥‥花角知事自身は選挙には触れませんでしたが、出席した議員や自治体のトップからは知事選の話題が相次ぎます。



【国定勇人 衆議院議員】

「このタイミングで堀さんが県政報告会をするということは、花角さんの応援の決起集会を今日やるんだというふうに思っておりまして・・・秒堀さん、今日は褒めません。ちょっと花角さんに全力で振っていきたいと思っております。」



【佐野大輔 燕市長】

「まだ具体的なことは話はしづらい期間になるんですけど、ぜひ市長会としても花角さんを応援するということで、もう一致しております」



【笠原義宗 副議長】

「花角知事の3期目の勝利を目指してですね‥‥‥」



この日の夕方、別の自民党県議の会合にも出席した花角知事。前回の支援体制から連合新潟が抜け、自民党の比重は大きくなります。

【岩村良一 自民党県連幹事長】

「基本的に実質、私どもが選挙に関わってですね。物事、進めてまいりますので・・・花角後援会が主体となりますけどね。幅広く支持を求めていくと。」



このあとも県内各地の自民党県議が知事を招く会合を予定しています。

■原発廃止を訴え出馬表明 安中聡氏

さらに、3月31日、元五泉市議会議員の安中聡氏が出馬を表明しました。



【安中聡氏】

「この原発、しっかりと反対の意思を示して、新潟県に原発はいらないんだと、皆さんに、その意思を示してもらいたい、その受け皿となりたい、ならせていただく。県民投票条例の制定も目指して戦っていきたい。」

本格的に動き出した知事選‥‥‥5月14日告示、31日に投開票されます。

