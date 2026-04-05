＜義姉、ウチを学童扱い？＞小1娘が帰宅⇒まさか…週5学童の姪っ子がついてきた！？【第1話まんが】
私（チカ）は在宅で仕事をしており、子どもの生活スケジュールに合わせて仕事時間を調整しながら毎日をやりくりしています。夫のヒロキには姉（レイコちゃん）がおり、徒歩圏内に暮らしています。レイコちゃんの旦那さんは、私の幼馴染のダイスケくん。私と夫を含めてみんな同じ小学校の卒業生なので、とても近い距離感のなかで暮らしてきました。そしてこの春、わが家の娘・サヤと、義姉の娘・コハルちゃんはそろって小学1年生になりました。
まぁ、小学1年生のすることです。仲の良い子が帰るとなれば、つい一緒についてきてしまうこともあるでしょう。コハルちゃんはおとなしいタイプなので、学童にまだ馴染めていないのかもしれません。私はレイコちゃんに連絡しました。
小学校に入学してからサヤは平日週2回学童で、残りの週3日は習い事を入れています。私はその代わり夜に仕事をするなど、子どもに合わせて働き方を調整していました。その日は仕方なく、コハルちゃんも一緒に連れて行きました。
保育園時代はサヤとコハルちゃんは別々の園に通っていたため、交流を持つのはお互いの家が休みの日だけでした。しかし今は同じ小学校に通えているので、以前よりも仲の良さが増したように思えます。親としては子ども同士が仲良さそうにしている姿は微笑ましいもの。ただコハルちゃんが学童を休んでわが家についてきてしまったときは困りました。
今回は特別として受け入れましたが、今後も同じようなことが起きてしまうと困ります。私は「次からはナシね」とコハルちゃんにも伝えたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
まぁ、小学1年生のすることです。仲の良い子が帰るとなれば、つい一緒についてきてしまうこともあるでしょう。コハルちゃんはおとなしいタイプなので、学童にまだ馴染めていないのかもしれません。私はレイコちゃんに連絡しました。
小学校に入学してからサヤは平日週2回学童で、残りの週3日は習い事を入れています。私はその代わり夜に仕事をするなど、子どもに合わせて働き方を調整していました。その日は仕方なく、コハルちゃんも一緒に連れて行きました。
保育園時代はサヤとコハルちゃんは別々の園に通っていたため、交流を持つのはお互いの家が休みの日だけでした。しかし今は同じ小学校に通えているので、以前よりも仲の良さが増したように思えます。親としては子ども同士が仲良さそうにしている姿は微笑ましいもの。ただコハルちゃんが学童を休んでわが家についてきてしまったときは困りました。
今回は特別として受け入れましたが、今後も同じようなことが起きてしまうと困ります。私は「次からはナシね」とコハルちゃんにも伝えたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子