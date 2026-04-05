【バツ2男と結婚します！？】最初の奥さんは知り合いだった？なら話聞きたい＜第4話＞#4コマ母道場
誰にだって、掘り返されたくない黒歴史のひとつやふたつはあるものではないでしょうか。ましてそれが、自分ひとりだけの問題ではない出来事だったとしたら……相手のことを思えば、できるだけ秘密にしておきたいもの。でも、事情があって「どうしても知りたい」と迫る人が現れたら？ あなたなら、話しますか？ それとも話しませんか？
第4話 離婚理由を聞いてみよう
【編集部コメント】
ちょっと！ サナエさん！ ルカさん自身も覚えていないという「酒屋のユキナちゃん」に、わざわざ離婚理由を聞きに行くって……。こっちの記憶がいまいちなのであれば、向こうだって覚えているか怪しいですよ？ しかもたいして親しくもない、遠い昔の知人（仮）に、簡単に離婚理由なんて教えてくれますかね……？ てゆーか、そもそも離婚理由はマサユキさんに聞くべきなのではないでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第4話 離婚理由を聞いてみよう
【編集部コメント】
ちょっと！ サナエさん！ ルカさん自身も覚えていないという「酒屋のユキナちゃん」に、わざわざ離婚理由を聞きに行くって……。こっちの記憶がいまいちなのであれば、向こうだって覚えているか怪しいですよ？ しかもたいして親しくもない、遠い昔の知人（仮）に、簡単に離婚理由なんて教えてくれますかね……？ てゆーか、そもそも離婚理由はマサユキさんに聞くべきなのではないでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび