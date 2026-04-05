チャリティーコンサートで演奏した（左から）白石さん、野村さん、吉本さん＝５日、横浜市栄区のあーすぷらざホール

バングラデシュで暮らす人々を支援する「チャリティーハートフルコンサート」が５日、２００２年の初公演から１００回目の節目を迎えた。あーすプラザホール（横浜市栄区）で開かれた演奏会には音楽ファンら約２２０人が来場。主催したボランティアグループの関係者は「現地の人に喜んでもらえる支援を今後もできる限り続けていけたら」と意欲を燃やしている。

コンサートを開いたのは市内を拠点に活動するボランティアグループ「エトセトラ」。同国では飲用水である地下水のヒ素汚染が社会問題化しており、演奏会での収益金を寄付することで、これまでにヒ素除去装置付きの井戸４２基の設置につながったという。

グループの設立は２０００年。主婦の楠邦子さん（７６）＝同区＝が別の団体が開催したイベントをきっかけに同国の飢餓・貧困を巡る問題に関心を持ち、友人らに声をかけて６人で立ち上げた。チャリティーコンサートは０２年から、世界的に活躍するピアニスト白石光隆さんの協力を得てスタートした。

以来、東京や神奈川のホールやジャズバー、ライブハウスなどを会場にし、延べ５千人以上が来場。同国やアフリカなどで飢餓に苦しむ人々を支援する非政府組織（ＮＧＯ）「ハンガー・フリー・ワールド」を通じて現地に寄付した金額は累計で５００万円前後に達するという。