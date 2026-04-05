元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が、4月11日深夜3時から放送のニッポン放送「森香澄のオールナイトニッポン0（ZERO）〜MUSIC AWARDS JAPANスペシャル〜」でパーソナリティーを務めることが5日までに決まった。

音楽業界主要5団体による国内最大規模の国際音楽賞として昨年初開催された「MUSIC AWARDS JAPAN」の魅力を紹介する特別番組。「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」のコンセプトのもと、音楽業界全体から5000人以上の投票者により受賞者が決定され、6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOで授賞式が行われる。

特番では、昨年の受賞曲についてもたっぷりオンエアする。

▽森香澄コメント

オールナイトニッポン0、2回目のパーソナリティーを務めさせていただきます。前回はかなり緊張してしまって（笑い）。ただ、終わってみたらすごく楽しかったので、また機会をいただけてうれしいです。今回はMUSIC AWARDS JAPANスペシャルということで、前回もMCを務めましたMAJの魅力、そして音楽関連のお話もたくさんできるのではと楽しみにしています。よろしくお願い致します！