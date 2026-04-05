「今日好き」かなりのカップル、夜桜デートショット公開に「ロマンチックで素敵」「美男美女」と反響
【モデルプレス＝2026/04/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が4月4日、自身のInstagramを更新。恋人の河村叶翔（かわむら・かなと）との夜桜デートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「幸せが溢れてる」デートショット
相塲は「夜桜見にいったんだ〜」とつづり、「もう散り始めてて悲しくなった」と報告。夜桜をバックに河村と寄り添い、ピースサインを決める仲睦まじい2ショットを披露した。相塲は、夜桜の色合いに合わせたような桜色のトップスを着用し、春らしい装いを見せている。
この投稿にファンからは「夜桜デートなんて最高」「ロマンチックで素敵」「幸せが溢れてる」「ビジュアル最高」「ピースの角度まで可愛い」「やっぱり美男美女で目の保養になる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美男美女カップル「幸せが溢れてる」デートショット
◆「今日好き」かなりのカップル、夜桜デートを報告
相塲は「夜桜見にいったんだ〜」とつづり、「もう散り始めてて悲しくなった」と報告。夜桜をバックに河村と寄り添い、ピースサインを決める仲睦まじい2ショットを披露した。相塲は、夜桜の色合いに合わせたような桜色のトップスを着用し、春らしい装いを見せている。
◆「今日好き」かなりのカップルの投稿が話題
この投稿にファンからは「夜桜デートなんて最高」「ロマンチックで素敵」「幸せが溢れてる」「ビジュアル最高」「ピースの角度まで可愛い」「やっぱり美男美女で目の保養になる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】