安藤優子、ホタルイカ・砂肝…旬の食材つかった手料理公開に反響「高級ホテルのレストランみたい」「ひと手間かけてて流石」の声
【モデルプレス＝2026/04/05】キャスターの安藤優子が4月5日、自身のInstagramを更新。自身のInstagramを更新。彩り豊かな手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】67歳ベテランキャスター「センスがあって素敵」と話題の手料理
安藤は、砂肝のネギダレ和えやホタルイカと蕗の炊き合わせなどが並ぶ食卓の様子を投稿。イチオシだという砂肝については「さっと茹でて、ネギのみじん切りと、お酢、お醤油、味醂、ごま油を合わせたタレで和えました。さっぱりいただけて、コリコリな食感が最高です」と紹介している。
また、ホタルイカと蕗の炊き合わせについては、別々に調理してから盛り付けるのがコツだと明かし「いっしょに煮てしまわないのがコツです！」とこだわりを披露。メインに用意したという鶏の胸肉をつかった「キエフ風カツレツ」については「きちんと巻けておらず、崩壊（笑）ので、写真無し（笑）」とユーモアを交えて報告している、
この投稿は「春らしくて美味しそう」「別々に調理したり、ひと手間かけてて流石」「器のセレクトもセンスがあって素敵」「高級ホテルのレストランみたい」「砂肝のネギダレ和え、おつまみにも良さそう」「カツレツのリベンジ報告も楽しみにしてます」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】67歳ベテランキャスター「センスがあって素敵」と話題の手料理
◆安藤優子、旬の食材活かした献立披露
安藤は、砂肝のネギダレ和えやホタルイカと蕗の炊き合わせなどが並ぶ食卓の様子を投稿。イチオシだという砂肝については「さっと茹でて、ネギのみじん切りと、お酢、お醤油、味醂、ごま油を合わせたタレで和えました。さっぱりいただけて、コリコリな食感が最高です」と紹介している。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿は「春らしくて美味しそう」「別々に調理したり、ひと手間かけてて流石」「器のセレクトもセンスがあって素敵」「高級ホテルのレストランみたい」「砂肝のネギダレ和え、おつまみにも良さそう」「カツレツのリベンジ報告も楽しみにしてます」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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