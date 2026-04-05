◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第９節 ＦＣ東京０―０（ＰＫ２―４）町田（５日・味の素スタジアム）

町田はＰＫ戦の末、敵地でＦＣ東京に勝利した。ＰＫ戦でＧＫ谷晃生が２本止めて、勝利へ導いた。

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再び町田の守護神が魅せた。ＰＫ戦に突入すると、町田のサポーターから大音量の「タニ・コウセイ！」のチャントが飛んだ。ＰＫ戦に進んだ過去３試合全てでセーブを記録している谷は、相手の１番手のＤＦショルツが右に放ったキックを完全に読み切った。前回の川崎戦に続き、再び先頭を止めて、相手にプレッシャーをかけたが「たまたまです」と涼しい顔。さらに、３番手のＭＦ高宇洋のＰＫも止めてみせた。

谷のすごさはＰＫ戦での安定度にある。全試合でのストップはもちろん、４試合中３試合は２本以上ストップ。さらに、自チームのサポーターが後ろにいる試合は必ず２本以上止めており「僕もそうですけど、相手にもプレッシャーがかかるんじゃないですかね」と話す。ここまでのセーブの確率は１７本中８本で、約５割。ＰＫは本来キッカーが優位になる中で、これは驚異的な数字。当然、相手にもＰＫ強者のイメージがつき、ＰＫ戦の前から相手にプレッシャーを与えることになる。

自身のセーブ率を伝えると、本人は驚いた様子を見せ、表情を緩ませた。ただ、すぐに表情を引き締め「全部止められたら一番いいですね。次も止められなかったら意味がない」と、キッパリ言い放った。自信は「全然ない」、ＰＫ戦は「出来ればやりたくない」と謙遜するが、確かな自信がオーラからあふれ出ている。