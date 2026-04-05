ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【大容量パックで何を作る？】今回は特別版！大容量パックを使うと通… 【大容量パックで何を作る？】今回は特別版！大容量パックを使うと通常のパックと比べて1週間でいくら節約になるのか？独自調査【それスタ】 【大容量パックで何を作る？】今回は特別版！大容量パックを使うと通常のパックと比べて1週間でいくら節約になるのか？独自調査【それスタ】 2026年4月5日 19時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 大容量パックをつかって皆さんどんな夕飯を作ってる？きょうは、そんな大容量パックを使用した場合と通常のパックと比べて1週間でいくら節約になるのか？調査しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 介護タクシー, マンション, ネジ, 長野, 金属加工, 徳島, 射出成形機, 住宅, 思いやり