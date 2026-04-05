◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 3-2 DeNA(5日、東京ドーム)

逆転負けを喫したDeNA・相川亮二監督が試合を振り返りました。

1点リードの7回に伊勢大夢投手が逆転3ランを被弾し、その後は巨人・大勢投手とマルティネス投手に8回9回を逃げ切られる展開。「正直、大勢投手とマルティネス投手と(打つのは)なかなか難しい投手。その前にリードする必要がある」と相手先発を早めに打ち崩す重要性を語ります。

一方、先発し7回途中2失点も今季2敗目(0勝)が付いた石田裕太郎投手には「素晴らしいピッチング」と賛辞を贈り、「なんとか勝ちを付けてあげたかった」とコメント。

交代した判断は「球の力や球数」とし、「まだまだ行けた可能性はあるかもしれないが、こちらの判断で継投に入った」と明かします。

石田投手は前回登板では7回まで無失点も、続投した8回に打たれて逆転負け。この日は逆に継投した結果リリーフが打たれました。相川監督は「うちが持っている中継ぎの勝ちパターンを投入したというところ」とし、「その判断をしたのは僕なので、チームにも裕太郎にも結果として申し訳ないと思っている」と謝罪しました。