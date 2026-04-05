女優の井上和香（45）が5日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。映画監督の夫とのなれ初めを明かした。

井上は2012年5月に映画監督の飯塚健氏と結婚。15年7月に第1子女児、24年7月に第2子男児を出産している。

この日は東京・中目黒を散策。共に旅したお笑いトリオ「我が家」坪倉由幸が「あっさり結婚したなって。なれ初めは？」と話を振ると、井上は「主人の監督している映画に出て、そこで知り合いました」と映画「荒川アンダー ザ ブリッジ THE MOVIE」で知り合ったと明かした。

撮影中にいいなと思ったのかと問われ「全然、（いいなとは）なってないです」と井上。「撮影が終わって、みんなと連絡先も交換していたんで、そしたら何か“一緒に映画見に行きましょう”って言われて」と誘いを受けたという。

2人で映画を見て、食事をすると飯塚監督からは「井上さんってさして可愛くないですよね」と意外な言葉が。MCの「ハナコ」岡部大が「サシで誘ってきてて！？」と驚くと、井上は「芸能界って変なんですよね。“可愛いですね”、“奇麗ですね”が何か当たり前に言っていただけて。“いやいや”って謙遜しているだけだったのが、“可愛くない”って（言われて）うれしくて」とキュンとしたと回顧した。

「えっ、分かる〜！言ってくれた、みたいな。私も思ってた、みたいな」と振り返り、「今となっては、“さして”って言われたのがちょっとイラっとしている」とぶっちゃけて苦笑した。

「でも、それがうれしかったのだけは凄い覚えてます。それで凄い距離が縮まったなっていう感じがします」としみじみ。坪倉は「でもそれは可愛いと思ってましたよね。それは作戦ですよ」と話して笑わせた。