「西武１−１楽天」（５日、ベルーナドーム）

今季両リーグ初の引き分けとなった。楽天は１２回までわずか３安打と打線が振るわず、相手の適時失策による１得点に終わった。プロ入り２戦目の先発となったドラフト１位の藤原は５回４安打１失点の好投も勝敗はつかなかった。

藤原にとって痛恨の１球は１点リードの三回。先頭の浮いたカーブを桑原に同点ソロとされた。「ボールでも良かった球なんですけど、ストライクを欲しがってしまって、ちょっと高めに浮いてしまいました」と振り返り、「あの１球がなければ１対０で勝っていたかもしれない。リスクの少ないボールの精度を上げていかないと」と悔やんだ。

この日は五回以外は再三ピンチを招きながら最少失点に抑えた。それでも「三者凡退で終わるイニングも１回しかなかったですし、四死球で無駄なランナーを出してしまった。チームに流れを持ってこれるピッチングではなかった」と４四死球を反省した。

プロ初登板だった３月２９日のオリックス戦（京セラ）では３回４失点で黒星を喫した。修正して臨んだこの日「バッターに向かっていく姿勢であったり、そういったところはできた」と収穫も口にした。

三木監督は「今年起きることはもう彼の中でやっぱりいろんな財産になると思うから。今日も感じたこと、修正点とか課題点はいっぱいあると思う。でも、５回をなんとか１失点でゲーム作ってきたのは、またこれも自信にしたらいい」と期待を込める。

藤原は次戦に向けて「自分の中で“前回より良いピッチングをする”っていうところを常に目標にやってますので。今日以上のピッチングを目指して、この１週間やっていきたい」という。さらに課題をクリアして、初勝利を狙う。