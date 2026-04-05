Photo: 納富廉邦

どんなにデジタルが発展しようとも「書く」という行為は日常的にあるのでは？ 日々、書いていても、たまにしか手にペンを取らなくても「書く」が楽しくなるペンを集めました。

ラミー×三菱鉛筆

Photo: 納富廉邦

はじめに取り上げるのは、｢LAMY safari KURUTOGA inside｣（税込4,180円）。

こちらは、ドイツのラミー社の名作｢サファリ｣のペンシルのボディに、三菱鉛筆のシャープペンシル｢クルトガ｣のメカニズムを入れたものとなっています。

サファリというペンは、射出成型のプロダクトの金字塔とも言える存在。その樹脂の発色の良さや、見事なデザイン性で世界的に人気のあるシリーズです。

一方のクルトガは、芯が回転して常に尖った状態を保つ機構が特徴のペン。この2つが融合して、カッコよくて軽量、それでいて高機能なシャーペンが生まれたというわけですね。

Photo: 納富廉邦

書いてみると、確かに｢クルトガ｣。ペンを回さなくても芯が片減りしません。ルックスもクールで実用的な｢LAMY safari KURUTOGA inside｣。新生活のオトモにいかがでしょうか。

詳しくはこちら↓

ドイツのラミーと日本の三菱鉛筆の名作文具が共演

高機能でリーズナブルなシャープペンシル

Photo: 納富廉邦

1回ノックして芯を出すと、そのまま芯が無くなるまで書き続けられる。こうした機能が特徴のペンが、パイロットのシャープペンシル｢AIRSTEP（エアステップ）｣（税込495円）です。

ポップなカラーリングと軽い樹脂製の軸に、疑似的とはいえ自動芯繰り出しに近い機構を搭載しています。芯を紙に押し付ける動作がノックボタンの代わりになるという仕組みのようです。ノックの手間が省けるというのはうれしいポイント。

また、書き心地のよさも本製品の特徴です。ペン先には特殊形状の樹脂製バネが入っていて、これがクッションの役割を果たしています。筆圧をかけたときにも書き味が柔らか。

Photo: 納富廉邦

さらに、500円未満で買うことができるというのもAIRSTEPの魅力。パーキングブラック、アーバンホワイト、エアステップバイオレット、シーブルー、ダスクピンクとカラーリングも充実した本製品、文具ライフを楽しく彩ってくれそうです。

PILOT シャープペンシル エアステップ 0.5mm エアステップバイオレッド HAS15ASV 長距離筆記 498円 Amazonで見る PR PR

詳しくはこちら↓

高級シャープペンシルブームに殴り込み。ノックしなくても芯が出る機構でわずか500円

書き心地が気持ちいいボールペン

Photo: 納富廉邦

手書きの機会が減ったとはいえ、まだまだ手放せないのがボールペン。

おすすめしたい製品が、トンボ鉛筆の｢水性ゲルボールペン モノグラフライト｣（税込220円）です。｢モノグラフライト｣はゲルインクなので書き味がとても滑らか。滑らかさやインクがたくさん出る気持ち良さは、やはり水性ならではです。

Photo: 納富廉邦

また、このペンは、染料系のゲルインクでありながら、速乾性と裏写りのしにくさを両立しているのもポイント。手が汚れない、裏写りが気にならない、というのはペンを使う上での快適性を向上させてくれますね。

さらに、モノグラフライトは、ペン先が5mmパイプの先にあり、筆記箇所の視認性が高いという点も特徴です。

スムーズに書ける上、インクがたっぷり出るため、使っていて気持ちのいいモノグラフライト。筆箱の仲間に加えてみたくなる一本です。

詳しくはこちら↓

書きたいところに精密に、そしてくっきりと書ける。トンボのボールペン