40・50代こそ“ピンク”に挑戦！【GU】オシャレさんに学ぶ♡「着回しコーデ」

洋服はいつもベーシックカラーを選びがちな大人世代も【GU（ジーユー）】で見つけた、やわらかなピンクカーディガンなら挑戦しやすいかも。顔映りを明るく見せてくれるうえに、主役トップスとして取り入れればコーデが華やぎ、肩がけして差し色にすればぐっとこなれた印象に。取り入れ方しだいで雰囲気が変わる、着回し力の高さもうれしいポイント。今回は、ピンクカーデを使ったおしゃれスタッフさんの着回しコーデをご紹介。春らしさを手軽に取り入れたいときの参考にしてみて。

春気分をまとえるピンクの主役級リブカーデ

【GU】「シアーリブカーディガン」\2,490（税込）

やわらかなピンクが、顔まわりにパッと華やかさをプラスするリブカーディガン。甘く見えがちなカラーも、すっきり見えを助けるリブ編みで大人にちょうどいいバランスに。ほんのりシアーな素材が抜け感を演出し、コーデの鮮度をアップデートしてくれそう。ボタンを留めてプルオーバー風に着たり肩がけしたりとアレンジもできます。暖かくなったらキャミソールやタンクトップを仕込んで、シアー感を楽しみたいところ。