インターナショナルシリーズ・ジャパン最終日

男子ゴルフアジアンツアーのインターナショナルシリーズ・ジャパン最終日が5日、千葉・カレドニアンCC（7126ヤード、パー71）で開催された。14位で出た木下稜介（AKRacing）が10バーディー、2ボギーの63で回って通算14アンダーとし、2位で終えた。ホールアウト時点では首位タイでプレーオフ（PO）に備えていたが、後続のトラビス・スマイス（オーストラリア）が最終18番パー5でイーグルを決めて通算15アンダーで優勝。まさかの結果だったが、国内ツアー高額賞金大会での優勝に相当する2761万800円を獲得した。

木下はPOを想定し、パット練習をしている間に優勝を逃したことを知った。

「見てはいなかったのですが、歓声が聞こえました。飛ばす選手ですし、『可能性は全然あるな』とは思っていました。（18番の）ピンポジションも、イーグルが出やすい状況だったので。まあ、（トラビスが）素晴らしいチャージでした」

その上で、15番パー4ではバーディーパットのボールがカップの縁で止まったことを振り返り、「10秒ぐらい待ったんですけど」と悔しがった。だが、16番パー4からは3連続バーディー。18番では2オンに成功し、2.5メートルのバーディーパットはカップの右側から入れた。瞬間、両ひざをグリーンについて空を見上げた。この時は首位タイに並んだことで歓喜。観客の「よく入れた」の声には、ガッツポーズで応えていた。

勝っていれば、優勝賞金36万ドル（5745万6000円＝1ドル159.60円で換算）を獲得できた。昨季、木下が国内ツアーで稼いだ5996万2734円に近い額を1試合で手にできていた。それよりも、優勝によって得られるアジアンツアーのメンバー入りから視野に入る欧州ツアー出場権獲得、米ツアーへの道を逃したことを残念がった。今大会をはじめとするアジアンツアーのインターナショナルシリーズ8試合で獲得ポイントランキング上位3人は、超高額賞金大会ばかりのLIVゴルフへの出場資格も獲得できる。同ツアーがLIVから支援を受けているからだ。だが、木下はそこに興味を示さなかった。

「自分はPGA（米ツアー）を目指しているので」

その後に「3日目、最終日はいいプレーができたので、すごく自信になりますし、来週からの国内ツアー開幕に向けて、いい弾みがついたかなと思います」と言い、前を向いた。男子プロとしては、働き盛りの34歳。木下は自分の可能性を信じて前を向き続ける。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）