元ワン・ダイレクションの歌手ナイル・ホーラン（32）は、恋人アメリア・ウーリー氏と暮らすようになって以来、ガーデニングや料理をするようになったそうだ。ナイルは、2020年からビジネスウーマンのアメリア氏と交際、ロンドンで愛犬トミーとともに暮らしている。ナイルはそんな自宅にいることが大好きなため、以前は「つまらない」と思っていたことを楽しむようになったという。



【写真】ステージではド派手に！大観衆に向かって歌うナイル・ホーラン

ポッドキャスト「Dish from Waitrose」でナイルはこう話す。「歳を取るにつれ、以前はつまらないと思っていたことに対する思いが変わった。今はガーデニングにはまってる。昔は知りもしなかった花の名前を今では5、6種類言うことができる」「ホテル暮らしがあまりに多く、世界を飛び回ってきたけど、ここ数年は腰を落ち着けている期間となっている」「ただ家にいて、一般の人たちがそんなこと毎日やってるというようなことをやれることはとても良いものだ」



そして、コロナ禍のロックダウン以来、料理も始めたとして、「コロナの頃、はまってしまった。ネットにあるあらゆるレシピを試して、それまで全く作ったことのないものでもすべて作ってみた」と明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）