安田美沙子、品のある入学式コーデ披露 母のリアルな心境に共感の声
タレントの安田美沙子が4日、自身のInstagramを更新。入学式コーデを披露するとともに、母としてのリアルな心境をつづった。
【別カット】安田美沙子、上品な佇まいを披露（2枚）
安田が「入学式コーデ」として投稿したのは、礼服姿のソロショット。写真には、ジャケットにロングスカート、パンプスを合わせた上品な装いが収められている。
2017年に長男、2020年に次男を出産している安田は「進級する方も、入学する方も、おめでとうございます」とつづり「ここまで来たかという気持ちと、成長して世界の広がる心配と、色々考えずに目の前だけ楽しみたい気持ち。色んな感情が入り混じっていますが、我が子の姿はまだまだ幼い」とコメント。続けて「昨日は兄とぶつかりまくり。私も折れませんでした。笑 伝えるのって難しいね！でも自分も何にも理解できてなかったなぁ、あの頃って思う。一緒に、一緒に、成長していきたい」と、決意をにじませている。
この投稿にファンからは「子供とはぶつかりますよね」「お兄さんとも、また仲良くなれるといいですね」「たくさんぎゅっとしてあげてくださいね」などの声が寄せられている。
■安田美沙子（やすだ みさこ）
1982年生まれ、京都府出身。20歳でミスマガジンに選ばれデビュー。2004年から『アッコにおまかせ！』（TBS系）の準レギュラーを務め、29歳でNHK連続テレビ小説『カーネーション』にて女優デビューを果たす。プライベートではファッションデザイナーと結婚し、2017年に長男、2020年に次男を出産している。
引用：「安田美沙子」Instagram（＠yasuda_misako）
【別カット】安田美沙子、上品な佇まいを披露（2枚）
安田が「入学式コーデ」として投稿したのは、礼服姿のソロショット。写真には、ジャケットにロングスカート、パンプスを合わせた上品な装いが収められている。
2017年に長男、2020年に次男を出産している安田は「進級する方も、入学する方も、おめでとうございます」とつづり「ここまで来たかという気持ちと、成長して世界の広がる心配と、色々考えずに目の前だけ楽しみたい気持ち。色んな感情が入り混じっていますが、我が子の姿はまだまだ幼い」とコメント。続けて「昨日は兄とぶつかりまくり。私も折れませんでした。笑 伝えるのって難しいね！でも自分も何にも理解できてなかったなぁ、あの頃って思う。一緒に、一緒に、成長していきたい」と、決意をにじませている。
■安田美沙子（やすだ みさこ）
1982年生まれ、京都府出身。20歳でミスマガジンに選ばれデビュー。2004年から『アッコにおまかせ！』（TBS系）の準レギュラーを務め、29歳でNHK連続テレビ小説『カーネーション』にて女優デビューを果たす。プライベートではファッションデザイナーと結婚し、2017年に長男、2020年に次男を出産している。
引用：「安田美沙子」Instagram（＠yasuda_misako）