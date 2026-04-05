永瀬廉も“お気に入り”映画『鬼の花嫁』究極にロマンチックな誕生日シーン公開
King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（公開中）において、玲夜（永瀬）が柚子（吉川）へ年齢分の誕生日プレゼントを贈る印象的なシーンが公開された。玲夜が仕掛ける、柚子の孤独を溶かす究極のサプライズ。永瀬 廉もお気に入りと語る、“年齢分の誕生日”シーンが到着した。
【動画】『鬼の花嫁』吉川愛“柚子”バースデーシーンとリアルバースデーの様子
これまで家族から誕生日を祝ってもらえなかった柚子。そんな柚子に玲夜が、出会う前の年月分をさかのぼり、あふれんばかりの愛を贈る至極のサプライズシーン。このシーンは、これまでの取材で永瀬がお気に入りとして挙げているシーンのひとつだ。“絶望的な夜”に玲夜と出会い、鬼龍院家に迎え入れられた柚子。玲夜との新しい生活で徐々に笑顔を取り戻していく柚子に、さらに大きな愛情が示される場面である。
これまで家族から祝われなかった分の寂しさを埋めるように部屋いっぱいに置かれた玲夜からのプレゼント。無邪気に喜びプレゼントを開ける柚子を優しく見つめながら、時折照れくさそうに笑みをこぼす玲夜。運命に導かれた二人が、真実の愛を育み始める、ときめきと幸せに満ちた名シーンとなっている。
実際の撮影も、和やかな雰囲気で進んだという。柚子がテントで遊ぶ場面では、吉川の自然な笑顔を引き出すために、監督から永瀬に「何か面白いこと言って柚子を笑わせて！」と急きょ無茶ぶりが入った一幕も。戸惑いながらも監督のオーダーに応える永瀬の姿が、吉川の笑いを誘い、見事1発OKとなったのだとか。
また吉川本人も撮影中に誕生日を迎えており、キャスト・スタッフが総出でサプライズを仕掛けた様子を収めたメイキング映像もこの度公開された。この日は、玲夜と、2人の運命を阻む妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）がお互いの花嫁である柚子と花梨（片岡凜）を懸けて死闘を繰り広げる撮影を実施。
撮影の合間に、密かにサプライズの準備を進めていたという永瀬と伊藤、そして片岡。何も知らない吉川に、監督から花束が、永瀬、伊藤、片岡から特製ケーキにバルーン、プレゼントが贈られた。劇中の「年齢分の誕生日」シーンさながらに、現実でもキャスト・スタッフらからの“最高の愛”に包まれた吉川。キャスト陣の確かな信頼関係が、作品の純度をさらに高めていることを確信させる、珠玉のメイキング映像となっている。
さらに、3週目の鑑賞特典として、イベントビハインドムービーが先行視聴できる二次元コードの上映が決定した。10日より全国の上映劇場にて、本編の上映終了後にスクリーンに映し出される二次元コードを読み込むと、本作のイベントの裏側に密着したスペシャルメイキング映像を先行して観ることができる。
永瀬、吉川を筆頭に、劇中衣装で映画さながらの結婚式場で行った製作報告会や、貴重な和装姿で大ヒットを祈願したイベント、キャスト勢ぞろいで行った公開前夜祭など、数々の話題を呼んだイベントの裏側が収められている。
【動画】『鬼の花嫁』吉川愛“柚子”バースデーシーンとリアルバースデーの様子
これまで家族から誕生日を祝ってもらえなかった柚子。そんな柚子に玲夜が、出会う前の年月分をさかのぼり、あふれんばかりの愛を贈る至極のサプライズシーン。このシーンは、これまでの取材で永瀬がお気に入りとして挙げているシーンのひとつだ。“絶望的な夜”に玲夜と出会い、鬼龍院家に迎え入れられた柚子。玲夜との新しい生活で徐々に笑顔を取り戻していく柚子に、さらに大きな愛情が示される場面である。
実際の撮影も、和やかな雰囲気で進んだという。柚子がテントで遊ぶ場面では、吉川の自然な笑顔を引き出すために、監督から永瀬に「何か面白いこと言って柚子を笑わせて！」と急きょ無茶ぶりが入った一幕も。戸惑いながらも監督のオーダーに応える永瀬の姿が、吉川の笑いを誘い、見事1発OKとなったのだとか。
また吉川本人も撮影中に誕生日を迎えており、キャスト・スタッフが総出でサプライズを仕掛けた様子を収めたメイキング映像もこの度公開された。この日は、玲夜と、2人の運命を阻む妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）がお互いの花嫁である柚子と花梨（片岡凜）を懸けて死闘を繰り広げる撮影を実施。
撮影の合間に、密かにサプライズの準備を進めていたという永瀬と伊藤、そして片岡。何も知らない吉川に、監督から花束が、永瀬、伊藤、片岡から特製ケーキにバルーン、プレゼントが贈られた。劇中の「年齢分の誕生日」シーンさながらに、現実でもキャスト・スタッフらからの“最高の愛”に包まれた吉川。キャスト陣の確かな信頼関係が、作品の純度をさらに高めていることを確信させる、珠玉のメイキング映像となっている。
さらに、3週目の鑑賞特典として、イベントビハインドムービーが先行視聴できる二次元コードの上映が決定した。10日より全国の上映劇場にて、本編の上映終了後にスクリーンに映し出される二次元コードを読み込むと、本作のイベントの裏側に密着したスペシャルメイキング映像を先行して観ることができる。
永瀬、吉川を筆頭に、劇中衣装で映画さながらの結婚式場で行った製作報告会や、貴重な和装姿で大ヒットを祈願したイベント、キャスト勢ぞろいで行った公開前夜祭など、数々の話題を呼んだイベントの裏側が収められている。