タレントの熊田曜子が５日、京セラドーム大阪で開催された「カンサイコレクション ２０２６ Ｓ／Ｓ」に出演。恒例のビキニ姿を披露した。デビュー２５周年で、３０回目を迎えた「カンコレ」でも１５回目の登場。記念イヤーでも堂々のランウェー・クイーンぶり、カンコレ・レジェンドぶりを見せつけた。

今回は若手グラビアアイドルの村雨芙美、柚乃りかを従えてのウォーキングとなった。コートを脱ぎ捨てると、ピンクの水着とともにシックス・パックの腹筋があらわに。熊田は自身の体脂肪が９％だと明かし「（４年半前に）ポールダンスをするようになってからどんどん下がって。今年は大阪で大会にも出ます。減らしすぎると風邪を引きやすくなっちゃう。２ケタをキープしようと思います」と３児のママらしからぬ“悩み”を打ち明けていた。

柚乃は先月にファースト写真集「ハイパーエロチカＺ」を発売したばかり。柚乃は「熊田さんは体はもちろんハイパーエロチカなんですけど、お顔がすごく好きなんです。憧れのロールモデルです」。村雨も「熊田さんは性格がハイパーエロチカ。女性らしさがどんどん磨かれている。私の目標です」と、ともに“熊田についていく”宣言だ。

「グラビアは生涯現役」という熊田も「村雨さんのＤＶＤはサンプルを見ただけでドキドキ。見てて恥ずかしくなるくらいだけど勉強になる。ゆずちゃんは売りがお尻。税金かかってる」とファンのつぶやきからバズった「ケツがデカすぎて税金とられそう」というキャッチコピーに引っかけて、後輩のエロチカぶりをたたえていた。