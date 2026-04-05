◆パ・リーグ 西武１―１楽天＝延長１２回＝（５日・ベルーナドーム）

西武は今季初の延長戦を引き分けで終えた。

同点のまま迎えた延長１０回、１死三塁のチャンスを作るも林安可、仲三が連続三振に倒れ得点ならず。そのまま迎えた延長１２回も１死二塁まで走者を進めたが、カナリオ、林安可の新助っ人コンビが凡退し、サヨナラ勝ちとはならなかった。西口監督は「（ホームが）遠かったですね。あと１本というところでなかなかそこが出なかった。相手がどこだろうと関係ない。うちはうちの野球をやっていくだけ。とりあえず１本、そこだけ」とナインに奮起を求めた。

４連敗中ということもあり大幅に打線を組み替えて迎えた一戦。２回１死では外崎が左翼線への二塁打を放ち、通算１０００安打と通算２００二塁打を同時に達成。１点を追う３回に、先頭の桑原が移籍後初アーチとなる左翼へのソロ本塁打を放ち同点に追いついていた。

先発の平良海馬投手は８回２安打１２奪三振１失点（自責０）で降板。初完投初完封勝利を挙げた３月２９日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）から中６日での登板で、初回から最速は１５５キロをマーク。１死一、二塁から味方の落球で先取点を奪われる不運な立ち上がりとなったが、その後はテンポ良く投げ込み追加点を与えなかった。