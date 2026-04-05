ＴＢＳ「オールスター感謝祭 ２０２６春」が４日に放送され、オープニングで優勝候補が揃うクイズ王席に、今田耕司がイジりを入れた。

伊沢拓司、ふくらＰ、松丸亮吾が並ぶひな壇とのトークで、突然今田が「ふくらＰも、ちょっと色々あったけど集中して！今回安心して。（後番組の）『後夜祭』ないから、ニアミスしないから」とイジり、ふくらＰも笑い「ピュアな気持ちで頑張ります」と応じた。

今田が「えっ、知らないんですか？みなさん、あのね…」と言いながら司会席からフロアに出ようとすると、ひな壇が総立ちでストップ。ふくらＰも「説明しなくていいです。ちょっと落ち着いてきた時期なんですから」と突っ込み、島崎和歌子が「ネットで検索すればすぐ出るんで」と笑わせた。

次に、その前列の優勝候補の粗品にマイクを向けられると、「ちなみに、めっちゃ早く…」とふくらＰイジりを続行し、今度は今田が「言うな！」と突っ込み。ふくらＰが粗品に「仲間だろ」と返して笑わせた。

ネットも「ふくらＰ、イジられてるｗ」と笑いが広がる一方、知らなかった人も多いかったらしく「知らなかったびっくり！」「えっ」「今知った…そうか…」との反応も投稿された。