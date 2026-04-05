なんば駅前、GWに“無料”音楽フェス 3ステージに注目アーティスト20組ずらり、タイムテーブルも発表【一覧】
ゴールデンウィークになんばで開催される無料音楽フェス『nambar forest ’26』のラインナップ・タイムテーブルが、5日までに発表された。
【画像】無料で注目アーティストが見られる…『nambar forest ’26』タイムテーブル
NANKAIが4月25日と26日の2日間、なんばパークスで開催する同フェスは、無料で自由に観覧できる。昨年は約1万人が来場した。
1Fカーニバルモール、2Fキャニオンストリート、8Fパークスガーデンに特設ステージを設け、注目の全20組が登場する。
また、5月2日〜6日には関西初登場となる遠州楽器の赤ピアノを2階キャニオンコート特設ステージにストリートピアノとして設置。YouTubeチャンネル登録者数86万人超の・ピアニスト・菊池亮太による特別ステージイベントも実施予定。
■『nambar forest ’26』
日時：2026年4月25日（土）、26日（日）（各日正午〜午後7時）
場所
なんばパークス
1Fカーニバルモールに設置するタワレコステージ
122Ｆキャニオンストリートに設置するキャニオンステージ、
8Fパークスガーデンに設置するガーデンステージ ほか
出演アーティスト
4月25日（土）
DENIMS
内田直孝（Rhythmic Toy World）
Homecomings
ZILCONIA
hozzy＆田中ユウイチ（藍坊主）
伊東歌詞太郎
汐れいら
折坂悠太
大東まみ
ラックライフ
4月26日（日）
Hakubi
井上竜馬＆木村雅人（SHE'S）
あたらよ
インナージャーニー
えんぷてい
おおはた雄一
ちとせみな（カネヨリマサル）
さとう。
天々高々
平部雅洋（reGretGirl）
■ストリートピアノ
遠州楽器の赤ピアノを2Fキャニオンコート 特設ステージに期間限定で設置。
日時：2026年5月2日（土）〜6日（水・休）（各日午前11時〜午後6時）
場所：なんばパークス2Fキャニオンコート 特設ステージ
特別ステージ：5月2日（土） 正午〜／午後2時〜（各30分程度）菊池亮太氏が演奏
【画像】無料で注目アーティストが見られる…『nambar forest ’26』タイムテーブル
NANKAIが4月25日と26日の2日間、なんばパークスで開催する同フェスは、無料で自由に観覧できる。昨年は約1万人が来場した。
1Fカーニバルモール、2Fキャニオンストリート、8Fパークスガーデンに特設ステージを設け、注目の全20組が登場する。
■『nambar forest ’26』
日時：2026年4月25日（土）、26日（日）（各日正午〜午後7時）
場所
なんばパークス
1Fカーニバルモールに設置するタワレコステージ
122Ｆキャニオンストリートに設置するキャニオンステージ、
8Fパークスガーデンに設置するガーデンステージ ほか
出演アーティスト
4月25日（土）
DENIMS
内田直孝（Rhythmic Toy World）
Homecomings
ZILCONIA
hozzy＆田中ユウイチ（藍坊主）
伊東歌詞太郎
汐れいら
折坂悠太
大東まみ
ラックライフ
4月26日（日）
Hakubi
井上竜馬＆木村雅人（SHE'S）
あたらよ
インナージャーニー
えんぷてい
おおはた雄一
ちとせみな（カネヨリマサル）
さとう。
天々高々
平部雅洋（reGretGirl）
■ストリートピアノ
遠州楽器の赤ピアノを2Fキャニオンコート 特設ステージに期間限定で設置。
日時：2026年5月2日（土）〜6日（水・休）（各日午前11時〜午後6時）
場所：なんばパークス2Fキャニオンコート 特設ステージ
特別ステージ：5月2日（土） 正午〜／午後2時〜（各30分程度）菊池亮太氏が演奏