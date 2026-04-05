美人YouTuberさくらの妹・滴「関コレ」シークレット出演 姉妹で手繋ぎランウェイ
【モデルプレス＝2026/04/05】YouTuber・さくらと妹の滴が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】美人YouTuberの妹「関コレ」シークレット出演
さくらとともに登場したのは、シークレット出演となる妹・滴。ジャケットとパンツでそれぞれストライプ柄を取り入れたリンクコーディネートで、手を繋いでランウェイを歩いた。
トップでは頬を寄せ合ったり、さくらが滴の頬をツンツンしたりと、キュートなステージで会場を和ませた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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【写真】美人YouTuberの妹「関コレ」シークレット出演
◆さくら、妹と仲良しランウェイ
さくらとともに登場したのは、シークレット出演となる妹・滴。ジャケットとパンツでそれぞれストライプ柄を取り入れたリンクコーディネートで、手を繋いでランウェイを歩いた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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