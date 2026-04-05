「“BTSの父”と面談」チャン・グンソクの親友女優、引く手あまたでも芸能界進出を遅らせたワケ

女優イ・エリヤが、過去に“BTSの父”として知られるHYBEのパン・シヒョク代表と面談したことを明かした。

去る4月4日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』には、女優イ・エリヤとユーチューバーのイ・ガンテが出演した。

【写真】イ・エリヤ、チャン・グンソクと「大変な時間を一緒に…」

イ・エリヤは最近、トロット（韓国版演歌）のオーディション番組に挑戦中だ。彼女は、「小学3年生のときから声楽を学んでいた。高校生のときも音楽をやっていたが、声帯結節になってしまい、断念することになった」とかつて音楽の道を志していた過去を告白した。

続けて、「後になって、再び挑戦した。母が『明日はミス・トロット』（トロットのオーディション番組）のファンで、その時代の歌が好きだったこともあり、出演を決めた」と説明した。

（写真＝MBC）1枚目：イ・エリヤ

イ・エリヤは、過去にたくさんスカウトされたとしながら、「外でかなりスカウトされた。SMエンターテインメントの名刺ももらったし、BIGHIT（現HYBE）のパン・シヒョク代表ともミーティングをした。当時は両親から『まずは大学に行きなさい』と言われた」と語り、出演者を驚かせた。

なお、同番組でイ・エリヤは、親しくしている芸能人の俳優チャン・グンソクとも会った。