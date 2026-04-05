井手上漠、へそ出しルックでクールな表情 ヘルシー肌見せに視線集中【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】モデルの井手上漠が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】23歳ジェンダーレスモデル、へそ出しルック披露
美しいデコルテラインとウエストがのぞくチェック柄のオフショルダー、ダメージ加工が施された白のパンツに身を包み登場した井手上。ランウェイ中には振り向いてクールな表情を見せ、観客の視線を集めた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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【写真】23歳ジェンダーレスモデル、へそ出しルック披露
◆井手上漠、美スタイル披露
美しいデコルテラインとウエストがのぞくチェック柄のオフショルダー、ダメージ加工が施された白のパンツに身を包み登場した井手上。ランウェイ中には振り向いてクールな表情を見せ、観客の視線を集めた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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