BTS・Jin×IGIN♡あべのハルカスの絶景ポップアップで特別体験

特別な空間で“推し”の世界観を楽しめるイベントが登場♡BTS・Jinがアンバサダーを務めるブランドIGINのポップアップが開催されます。絶景とともに香りや味わい、ビジュアルを楽しめる没入体験は、ここでしか味わえない特別なひととき。ファン必見のイベントです♪

絶景×体験のポップアップ



会場はあべのハルカス展望台「ハルカス300」。地上約300mの高さで、ピンクを基調とした「IGIN PARK」が広がります。

香りやドリンク、ビジュアルなどが融合した空間で、まるでブランドの世界に入り込んだような体験が楽しめます。

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限定グッズ＆注目アイテム



特設ショップでは100種類以上のグッズを展開。日本初上陸のフレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」や、新作ドリンク「IGIN APPLE TONIC PINKOM」などが登場します。

また、チケットは2,300円～8,600円（税込）で、限定グッズ付きのセット内容が選べるのもポイントです。

ファン必見のコンテンツ



フォトエリアやメッセージボード、特大ビジュアル投影など、ファンにはたまらない企画が充実。Jinの魅力をさまざまな形で楽しめる内容となっています。

開催期間：2026年4月20日（月）～4月26日（日）

特別な思い出を作って♡



BTS・JinとIGINのポップアップは、ただのイベントではなく、心に残る体験を届けてくれる特別な空間♡美しい景色とともに、五感で楽しむひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

大切な思い出になること間違いなしのイベントです♪