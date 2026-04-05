◇プロ野球 巨人3-2DeNA(5日、東京ドーム)

DeNAは巨人に逆転負けを喫し、開幕から3カード負け越し。昨年まで指揮官を務めた三浦大輔さんが日本テレビの地上波中継で解説を務め、この日先発の石田裕太郎投手へエールを送りました。

この日先発のマウンドに上がった石田投手は、5回まで巨人打線をわずか1安打の快投。6回は1アウト1、3塁のピンチを背負いますが、一塁手ビシエド選手の好守備もあり、無失点で切り抜けます。

しかし1点リードで迎えた7回、2アウトまで奪いましたが、2本目のヒットを許し、2アウト1、3塁としたところで降板。ここまで好投を披露してきただけに、降板後はベンチで悔しさを見せました。

さらにその後代わった伊勢大夢投手が大城卓三選手に逆転3ランを献上。石田投手はベンチでぼう然とした表情でグラウンドを見つめていました。

石田投手は、7回途中2失点で今季2敗目。「全体的には要所をしっかり抑えることができ良かったかなと。ただ最後はピンチを作って降板となってしまい伊勢さんに申し訳なかったです。次はしっかり投げ切られるように頑張りたいです」と振り返ります。

前回登板でも7回まで無失点としながらも8回にヤクルト打線に4失点を許した24歳。石田投手のルーキーイヤーから監督を務めていた三浦さんは、「次こそ勝ち投手になれるように、もう一踏ん張りのところを乗り越えてほしい」と、終盤の課題とともにエールを送りました。