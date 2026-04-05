◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 4-3 ロッテ（5日、ZOZOマリン）

9回裏を1点ビハインドで迎えたロッテ。さらに1アウト1、3塁とサヨナラの好機をつかむも、セーフティーバントが決まらず、走者2人の走塁死でのゲームセットとなりました。試合後、サブロー監督は試合を振り返り、選手の奮起にも期待を寄せました。

初回には、2アウトから死球で出塁した西川史礁選手が好走塁を見せるなどで幸先良く先制。「みんな走塁も積極的で良い感じだった」と評価します。

ロッテはカード初戦で2点差をひっくり返す劇的サヨナラ勝利をあげており、3戦目にも迎えたサヨナラの大チャンスにファンも押せ押せムード。その中で生まれた最後のプレーについて「作戦としては間違ってなかったと思うんですけど、ちょっとできなかったっていう。まぁそれぐらいの実力しかないんでしょうね」と振り返ります。さらにヒッティングに切り替える可能性については「切り替えても多分打てないと思うんで、選択はベストだったと思います」と語りました。

また、この日の先発・小島和哉投手は5回途中で降板。この回では先頭に四球を与えており「前回降板したときと同じで、先頭フォアボールってとこで判断したんですけど」と明かします。昨季は開幕投手も託される中、苦しいマウンドが続いている小島投手。サブロー監督は「ルーキーじゃないんで。求められているところは全然違うところにあるんで。同じ失敗をくり返したという部分で代えました」とし、降板を決断したワケを明かしました。

その中でも「しっかり準備して、やることをやっていればこういうゲームは取れる」と語ったサブロー監督。選手の成長に期待を寄せました。