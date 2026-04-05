◇明治安田J1百年構想リーグ第9節 浦和2ー3川崎F（2026年4月5日 U等々力）

明治安田J1百年構想リーグは各地で6試合が行われ、東地区の浦和はアウェーで川崎Fに2―3で敗れ、4連敗となった。スコルジャ監督は「前半は予想外の交代が要因でリズムが作れなかった。後半の選手のハードワーク、良い内容を考えると、非常に残酷な結果になってしまった。チームは前進しているが、まだ十分ではない」と肩を落とした。

開始3分にDF根本がMFサビオのFKから左足ボレーで決めて先制したが、前半9分にクロスの処理を焦ったDFボザがオウンゴール。前半15分にはボザが負傷交代するアクシデントに見舞われ、本職がボランチのMF柴戸をセンターバックに入れて対応した。チームは試合前のウオーミングアップで先発予定だったDF宮本が負傷。急きょベンチ外となりセンターバックが手薄となったため、急造DFラインでの戦いを強いられた。

アクシデントに見舞われる中、後半11分にMF金子がMF植木の左サイド突破から左足でネットを揺らして勝ち越し。再びリードを奪ったが、後半33分、後半アディショナルタイムに失点を重ねて逆転負けした。スコルジャ監督は後半35分にFW肥田野とMF安部、後半44分にはFWキーセテリン、MF中島を投入。積極的に攻撃のカードを切ったが、オープンな展開となった終盤に打ち負けた。