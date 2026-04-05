“祭典”への出場が不透明な状況ながら、リング上で孤軍奮闘を続ける日本人女子レスラーが決意の投稿。あわや大怪我の決死ダイブ後の無事を自撮り投稿とともに報告している。

【画像】日本人女子、美アップ自撮りと“決意の宣言”

WWEスーパースターのイヨ・スカイが自身のX（旧ツイッター）を更新。最新自撮りショットとともに、レッスルマニアに向け決意を新たに宣言する投稿を公開した。

写真は、日本時間3月31日に開催された「格闘技の聖地」マディソン・スクエア・ガーデン（MSG）でのWWE『RAW』放送内の一幕だ。この日の試合でイヨは、場外への決死のダイブを敢行した際、首から激しく着地する危険な場面があり、会場は一時騒然。幸いにも試合を続行したものの、一歩間違えれば大怪我に繋がりかねない衝撃的なシーンに、世界中のファンから心配の声が上がっていた。

公開された3枚の写真には、その激闘の記憶が刻まれている。1枚目はリングサイドで抗争中の盟友アスカと対峙する緊迫感溢れるカット。2枚目は、まさに「天空の天才」の本領発揮とも言える、トップロープから鮮やかに舞うダイナミックな空中殺法の瞬間だ。そして3枚目には、打って変わって白のフェイクファーに身を包み、どこか決意を秘めたような眼差しでカメラを見つめる神々しい自撮りショットが収められている。

4月18日・19日に行われるの年間最大の祭典『レッスルマニア 42』が目前に迫る中、現時点でのイヨのカードは正式には確定していない。ユニット内での不穏な動きや強豪ひしめく女子戦線の状況もあり、彼女自身も今年の道のりが例年以上に困難であることを認めている。しかし、言葉の端々からは、その逆境さえも力に変えようとする不屈の精神が感じられる。

イヨはこの投稿に「Thanks for all Your cheers last night at RAW in Madison Square Garden. My road to WrestleMania has NEVER been easy, but...this year is even TOUGHER. But I won’t give up!! I will continue to give it my all, no matter what!!!（昨夜のマディソン・スクエア・ガーデンでのRAWでの声援をありがとう。私のレッスルマニアへの道は決して簡単ではなかったけれど、今年はさらに過酷。でも諦めない！何があっても全力投球し続けるわ！）」と力強く綴り、夢の舞台への執念を見せつけた。

この投稿に対し、ファンからは「着地後も無事でよかった」「首は大丈夫？」「あなたの健康と安全がファンにとって一番大事」「レッスルマニアに絶対出てほしい！」といった安堵と心配のコメントが多く寄せられていた。

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