一見すると数字が並んでいて難しそうに見えますが、最初の計算で小さな数字を作ることができれば、一気に正解が見えてくるはず！1分以内で正解を導き出して、脳を心地よく刺激しましょう。

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

パズルを解くような感覚で、記号を当てはめてみてください。ひらめき力が試される一問です！

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

24 □ 4 □ 3 □ 5 = 23

ヒント：まずは左側の「24 □ 4」を計算してみましょう。ある記号を入れると、その後の計算がぐっと楽になりますよ！

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正解：÷、×、＋

正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。

▼解説
左から順番に計算して、答えの「23」を導き出すプロセスを解説します。

24 ÷ 4 = 6
6 × 3 = 18
18 + 5 = 23

パッと見て複雑だと感じる計算でも、解きやすい形に整理して考える習慣をつけることが、脳の良いトレーニングになります。記号がハマった瞬間の快感、味わえましたか？

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)