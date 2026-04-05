【四則演算クイズ】空欄を埋めてすっきり！ 空欄に当てはまる記号は？ 24と4の組み合わせがヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
パズルを解くような感覚で、記号を当てはめてみてください。ひらめき力が試される一問です！
24 □ 4 □ 3 □ 5 = 23
ヒント：まずは左側の「24 □ 4」を計算してみましょう。ある記号を入れると、その後の計算がぐっと楽になりますよ！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
左から順番に計算して、答えの「23」を導き出すプロセスを解説します。
24 ÷ 4 = 6
6 × 3 = 18
18 + 5 = 23
パッと見て複雑だと感じる計算でも、解きやすい形に整理して考える習慣をつけることが、脳の良いトレーニングになります。記号がハマった瞬間の快感、味わえましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルを解くような感覚で、記号を当てはめてみてください。ひらめき力が試される一問です！
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
24 □ 4 □ 3 □ 5 = 23
ヒント：まずは左側の「24 □ 4」を計算してみましょう。ある記号を入れると、その後の計算がぐっと楽になりますよ！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：÷、×、＋正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。
▼解説
左から順番に計算して、答えの「23」を導き出すプロセスを解説します。
24 ÷ 4 = 6
6 × 3 = 18
18 + 5 = 23
パッと見て複雑だと感じる計算でも、解きやすい形に整理して考える習慣をつけることが、脳の良いトレーニングになります。記号がハマった瞬間の快感、味わえましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)