ポムポムプリン×「Maison de FLEUR」がコラボ！ 30周年を祝うバッグやおしりポーチなど展開
「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、4月16日（木）から、サンリオの人気キャラクター“ポムポムプリン”とのコラボアイテムを、全国の店舗およびECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。
【写真】ポムポムプリンとお友だちが集う愛らしいトートバッグも！ コラボアイテム一覧
■“チームプリン”の世界観を表現
今回発売されるのは、30周年を迎えたポムポムプリンを主役とし、マフィン、スコーン、ベーグル、パウダー、タルト、ミントとともに“チームプリン”の世界観を表現したアイテム。ベビーデザインのやさしいタッチと上品なディテールを掛け合わせた全5型が展開される。
ラインナップには、ポムポムプリンと仲間たちを描いた「スクエアトートバッグ」が登場。裏地にはチームプリンの総柄を採用し、フロントに備えたDカンに好みのチャームを取り付けてアレンジも楽しめる。
また、ふわふわのファー素材でポムポムプリンの顔を表現した「2Wayトートバッグ」や、おしりをモチーフにした「おしりポーチ」も展開。バッグの裏地にはギンガムチェック、ポーチにはチームプリンの総柄を取り入れ、細部まで世界観を感じられる仕上がりだ。
さらに、スタイやおしゃぶり、パンツ、羽をあしらったベビーデザインの「ぬいぐるみチャーム」も用意。足裏にブランドロゴの刺しゅうを施すなど、特別感がプラスされている。
【写真】ポムポムプリンとお友だちが集う愛らしいトートバッグも！ コラボアイテム一覧
■“チームプリン”の世界観を表現
今回発売されるのは、30周年を迎えたポムポムプリンを主役とし、マフィン、スコーン、ベーグル、パウダー、タルト、ミントとともに“チームプリン”の世界観を表現したアイテム。ベビーデザインのやさしいタッチと上品なディテールを掛け合わせた全5型が展開される。
また、ふわふわのファー素材でポムポムプリンの顔を表現した「2Wayトートバッグ」や、おしりをモチーフにした「おしりポーチ」も展開。バッグの裏地にはギンガムチェック、ポーチにはチームプリンの総柄を取り入れ、細部まで世界観を感じられる仕上がりだ。
さらに、スタイやおしゃぶり、パンツ、羽をあしらったベビーデザインの「ぬいぐるみチャーム」も用意。足裏にブランドロゴの刺しゅうを施すなど、特別感がプラスされている。