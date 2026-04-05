GENERATIONSの片寄涼太（３１）が５日、阪神競馬場で行われたＧ１・大阪杯の表彰式でプレゼンターを務めた。

妻で俳優の土屋太鳳（３１）は２０１７年から２０２１年までＪＲＡの年間プロモーションキャラクターを務めており、１７年の大阪杯でプレゼンターを務めた経歴がある。くしくも夫婦で同じＧ１のプレゼンターを務める形となった。

大阪出身の片寄だが、阪神競馬場に足を運んだのは今回が初めてだという。「こうやって足を運ぶことができて、めちゃくちゃうれしいです」と喜びを語った片寄。プレゼンターという大役には「貴重な体験をさせていただいて、とても身の引き締まる思いでしたし、結構緊張しました」と引き締まった表情だった。

肝心の馬券について聞かれると「昨年の日本ダービーで、グループのお仕事をさせてもらいました。それををきっかけにハマっているメンバーも結構いました」とし、その時のダービー馬に輝いたクロワデュノールを、この日も本命にしたという。「ジェネレーションズ、僕・片寄涼太がいる、そしてクロワデュノールがいる。これは勝つんだと証明できました」と力強く語り、的中した馬券を披露すると、会場からはこの日一番の大歓声が沸き起こった。