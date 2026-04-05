◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京Ｄ）

ＤｅＮＡは先発の石田裕太郎投手が６回まで無失点の好投も、７回に２死一、三塁のピンチを招いて交代。２番手の伊勢大夢投手が代打・大城に痛恨の逆転３ランを浴び、開幕から３カード連続の負け越しとなった。

石田裕は今季初登板だった３月２９日のヤクルト戦（横浜）でも７回まで無失点。２点リードの８回に無死満塁のピンチを招いたが、この時は相川亮二監督が続投を決断。サンタナに逆転の３点二塁打を浴びて負け投手となった。今回はベンチが継投策を選択したが、またも裏目に。石田裕は悔しい開幕２連敗となった。

試合後、相川監督は石田裕の投球内容を「前回に続いて素晴らしかった」と評価。７回の継投については「球数であったり、まだまだ行けた可能性はあるかもしれないけども、こちらの判断で交代、継投に入った。中継ぎの勝ちパターンを投入して逆転されてしまったというところではあるけど、その判断をしたのは僕。チームにも裕太郎にも結果として申し訳ないと思ってます」と振り返った。